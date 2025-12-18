Το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής όπως η ανακριτική κατάθεση της Γερμανίδας κατηγορουμένης για υπόθεση σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα, με την αφαίρεση συγκεκριμένων ερωτοαπαντήσεων κι εγγράφων, γίνει αποδεκτή ως τεκμήριο στην κύρια δίκη, έκανε αποδεκτό την Πέμπτη το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απορρίπτοντας ένσταση της υπεράσπισης πως αποτελεί απόρροια των παράνομων ερευνών. Αποδεκτή ως τεκμήριο στην κυρίως δίκη έκανε το δικαστήριο και την δήλωση που είχε κάνει η ίδια.

Πρόκειται για την απόφαση της δεύτερης δίκης εντός δίκης και η ένσταση της υπεράσπισης βασίστηκε στο ότι η ανακριτική κατάθεση της κατηγορούμενης ακολούθησε της έρευνας που έγινε μετά την σύλληψή της τον Ιούλιο του 2024 και η οποία έρευνα κρίθηκε παράνομη με βάση προηγούμενη απόφαση του Κακουργιοδικείου στην πρώτη δίκη εντός δίκης.

Το Κακουργιοδικείο, αποδεχόμενο την εισήγηση της Κατηγορούσας Αρχής, έδωσε οδηγίες στην Κατηγορούσα Αρχή όπως απαλειφθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις που στηρίζοντας στα τεκμήρια που κρίθηκαν παράνομα από το δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, Νικόλας Γεωργιάδης μετά την ανάγνωση της πολυσέλιδης απόφασης ρώτησε τις πλευρές εάν είναι έτοιμες να συνεχίσουν με την κυρίως δίκη, με την Άννα Ματθαίου εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής να δηλώνει ότι χρειάζεται χρόνο για την τροποποίηση της κατάθεσης όπως υπέδειξε το δικαστήριο.

Η συνέχιση της διαδικασίας στην κυρίως δίκη, λαμβάνοντας υπόψην και την διαθεσιμότητα διερμηνέα στην γερμανική γλώσσα, καθώς και των επικείμενων αργιών, ορίσθηκε για την Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026 κι ακολούθως την Τετάρτη και Παρασκευή, 7 και 9 του ίδιου μήνα.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού έφερε ένσταση στην συνέχιση της κράτησης της πελάτισσας του μέχρι την επόμενη διαδικασία επικαλούμενος τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και το ότι αυτή κρατείται εδώ και 17 μήνες. Ο κ. Αργυρού είπε ότι δεν υπάρχει χώρος κράτησης υποδίκων και η κατηγορούμενη κρατείται με καταδικασθέντες ενώ στις φυλακές κάθε εβδομάδα σημειώνεται μια αυτοκτονία ή μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Για το χρονικό διάστημα που τελεί υπό κράτηση είπε ότι είναι υπέρμετρο κι ακόμα και αν έχε καταδικαστεί μπορεί να ήταν ισότιμο ή μεγάλο μέρος της ποινής που θα της είχε επιβληθεί.

Η Άννα Ματθαίου στην δική της τοποθέτηση είπε πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και αυτό το θέμα είχε εξεταστεί παλιότερα από το Κακουργιοδικείο και είχε απορριφθεί. Για το χρονικό διάστημα κράτησης της κατηγορουμένης είπε ότι δεν είναι υπέρμετρο και δεν εκφεύγει του πλαισίου που έθεσε η σχετική νομολογία.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, αφού σημείωσε πως η διαδικασία ξεκίνησε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, αρχές του περασμένου Μάρτη και έχουν διεξαχθεί δύο δίκες εντός δίκης με αριθμό μαρτύρων και στις δύο περιπτώσεις, όπου ξεκαθαρίστηκαν ορισμένα ζητήματα που αφορούν την δικαιοδοσία του δικαστηρίου, την λήψη των τεκμηρίων, την διεξαγωγή έρευνας και την ανακριτική κατάθεση όπως και δήλωση της ίδιας της κατηγορούμενης ανέφερε ότι η Γερμανίδα θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2026 που είναι η επόμενη ορισμένη δικάσιμος.

Σημείωσε επίσης ότι δεν τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης της κατηγορούμενης, των ιδιαίτερων συνθηκών της ίδιας ούτε μαρτυρία ή τεκμήριο για παραβίαση του άρθρου της ΕΣΔΑ.

