Σοβαρή διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση του Ιρανού Behdad Jafari, ο οποίος είναι καταζητούμενος από την Κυπριακή Δημοκρατία για υπόθεση μεγάλης κλίμακας σφετερισμού ελληνοκυπριακής γης.

Ο 39χρονος που είχε συλληφθεί στη Γαλλία επέστρεψε στα κατεχόμενα μέσω Κωνσταντινούπολης τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανατροπή της ετυμηγορίας γαλλικού Δικαστηρίου να τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Ιρανός, για τον οποίο οι Αρχές της Δημοκρατίας έχουν στοιχεία που οδηγούν σε ενδείξεις ότι προέβη σε μεγάλης κλίμακας σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, έμεινε ελεύθερος, αφού Δικαστήριο της Προβηγκίας απέρριψε αίτημα έκδοσής του.

Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του philenews, γίνονται προσπάθειες με τη Γενική Εισαγγελία της Γαλλίας προκειμένου να εφεσιβληθεί η απόφαση. Η ετυμηγορία του γαλλικού Δικαστηρίου, πάντως, προκαλεί προβληματισμό, καθώς δεν αξιολόγησε καν τις θέσεις που πρόβαλε η νομική εκπροσώπηση του Behdad Jafari.

Κατέληξε ότι δεν μπορεί να τον εκδώσει γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται και δεν ισχύει σε περιοχή που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με καλά ενημερωμένους κύκλους στη Λευκωσία, αποδίδεται στην παραγνώριση νομολογίας (υπόθεση Αποστολίδη), αλλά και στο γεγονός ότι η γαλλική εισαγγελία δεν προώθησε με επάρκεια το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοσή του.

Γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση για να προσβληθεί δευτεροβάθμια η εν λόγω ετυμηγορία έχει μεγάλη πολιτική σημασία για τη Δημοκρατία.

Άλλωστε, πλέον είναι αμφίβολο κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί η έκδοση του Behdad Jafari στη Δημοκρατία. Μετά την απελευθέρωσή του επέστρεψε στα κατεχόμενα και είναι αμφίβολο κατά πόσον θα μεταβεί πάλι σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος γεννήθηκε στην Τεχεράνη και διέμενε μόνιμα στη Νίκαια της Γαλλίας. Στοιχεία που έχουν οι Αρχές της Δημοκρατίας υποδεικνύουν πως η εταιρεία συμφερόντων του ISATIS Construction Group ανέγειρε στην Αμμόχωστο έξι τουριστικά συγκροτήματα και μια πολυκατοικία. Όλες οι αναπτύξεις είναι σε γη που ανήκει σε ελληνοκύπριους πρόσφυγες.

Ήδη η είδηση της επιστροφής του Behdad Jafari στα κατεχόμενα μέσω Κωνσταντινούπολης προβάλλεται ευρέως σε ιστοσελίδες του ψευδοκράτους. Τα εν λόγω ΜΜΕ επικαλούμενα ισχυρισμούς του Jafari, που πρόβαλε ο ίδιος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνουν το Τμήμα Εφετών του Εφετείου της Aix-en-Provence (σημ. πρωτοβάθμια δικαιοδοσία σύμφωνα με πληροφορίες του philenews) φέρεται να απέρριψε στις 10 Δεκεμβρίου την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εφημερίδα Κίπρις μεταδίδει ότι ο Τζιαφάρι δημοσιοποίησε γραπτή του δήλωση αφού έφτασε στα κατεχόμενα. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του, αναφέρει, βασίστηκε σε ισχυρισμούς σχετικά με τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες στη «βόρεια Κύπρο» -όπως αναφέρεται στα κατεχόμενα- και πως ορισμένα έργα εκτελέστηκαν παράνομα σε περιουσίες που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους.

Λέει ακολούθως, πως οι γαλλικές δικαστικές αρχές «εξέτασαν την υπόθεσή μου σχολαστικά, ανεξάρτητα και με πλήρη αμεροληψία. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα τη δύναμη του κράτους δικαίου στη Γαλλία. Οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται σε νομικές αρχές και αποδεικτικά στοιχεία, όχι σε πολιτικά κίνητρα».