Σε περίπτωση κατά την οποία ξεσπάσουν πυρκαγιές στα δάση, εντός αυτών ή και σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τα όριά τους, υπάρχουν συνολικά 647 πηγές άντλησης νερού, χωρητικότητας 80 – 100 τόνων εκάστη. Αυτό σημαίνει πως υπό κανονικές συνθήκες σε περίπτωση πυρκαγιάς στις ελεύθερες περιοχές υπάρχουν διαθέσιμοι 51.760 – 64.700 τόνοι νερού. Οι ακριβείς ποσότητες εξαρτώνται από το κατά πόσον στην κάθε πηγή υπάρχουν φυλαγμένοι 80 ή 100 τόνοι νερού. Οι υδατοδεξαμενές και τα σημεία υδροληψίας αφορούν μόνο τις ημιορεινές περιοχές και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να εφοδιάζουν πυροσβεστικά οχήματα.

Πιο αναλυτικά, όπως καταγράφεται σε απάντηση της υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργου Κάρουλα, συνολικά εντός των δασών υπάρχουν διαθέσιμες 153 υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 80 – 100 τόνων εκάστη για σκοπούς άντλησης νερού για κατάσβεση πυρκαγιών, ενώ σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή των κρατικών δασών (από τα όρια των δασών) υπάρχουν άλλες 14 δεξαμενές. Παράλληλα, εντός των κρατικών δασών υπάρχουν άλλα 235 σημεία υδροληψίας, ενώ εκτός των δασών (σε ακτίνα μέχρι και δύο χιλιόμετρα) υπάρχουν άλλα 246 σημεία υδροληψίας.

Συγκεκριμένα, εντός των δασών της επαρχίας Λεμεσού υπάρχουν 33 υδατομεξαμενές (80 – 100 τόνων), στην επαρχία Λευκωσίας 84 δεξαμενές, στην επαρχία Λάρνακας 8 και στην επαρχία Πάφου 28. Παράλληλα, εκτός των δασών (σε ακτίνα δυο χιλιομέτρων από αυτά) υπάρχει μία υδατοδεξαμενή στην επαρχία Λεμεσού, επτά στην επαρχία Λευκωσίας και έξι στην επαρχία Πάφου.

Όσον αφορά τα σημεία υδροληψίας, στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν 53, στην επαρχία Λευκωσίας 101, στην επαρχία Λάρνακας 18, στην επαρχία Πάφου 50 και στην επαρχία Αμμοχώστου 12. Εξάλλου, σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τα δάση υπάρχουν: Στην επαρχία Λεμεσού 15 σημεία υδροληψίας, στην επαρχία Λευκωσίας 166, στην επαρχία Λάρνακας 10 και στην επαρχία Πάφου 55 σημεία. Η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, είχε κληθεί να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με το δίκτυο τροφοδοσίας νερού για οχήματα πυρόσβεσης το οποίο είναι σε λειτουργία σε ημιορεινές περιοχές.

Στο μεταξύ, άνοιξε ο δρόμος για προμήθεια και συντήρηση πέντε αντλιοφόρων πυροσβεστικών Οχημάτων Διάσωσης 4×4, χωρητικότητας 2.000 λίτρων νερού έκαστο. Ο δρόμος άνοιξε ύστερα από την απόρριψη προσφυγής εταιρείας (η οποία έχασε την προσφορά) ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Η προσφορά είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ (ΛΕΥΚΟΝΟΙΤΖΙΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ έναντι €1.261.935,00 πλέον Φ.Π.Α.