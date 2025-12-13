Σε μια σημαντική εξέλιξη, η Κύπρος έλαβε για πρώτη φορά οικονομική στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), σηματοδοτώντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρώπης προς την πληγείσα από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε προκαταβολή €2,3 εκατ. στην Κύπρο, ως πρώτη βοήθεια για την επανεκκίνηση των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις εκτεταμένες ζημίες που προκάλεσαν οι φωτιές, κυρίως στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, στις 23 Ιουλίου. Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση τον Οκτώβριο του 2025 για την αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία, υγειονομικά ιδρύματα και άλλες υποδομές. Το τελικό ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να καθοριστεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή, η οποία θα υποβάλει σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το συνολικό κόστος αποζημιώσεων και αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές του Ιουλίου στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνά τα €120 εκατ. Οι ζημιές αφορούν κτήρια, επιχειρήσεις, γεωργικές καλλιέργειες και εξοπλισμό, αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, παραχωρήθηκε άμεση καταβολή οικονομικής στήριξης στα Κοινοτικά Συμβούλια για κάλυψη έκτακτων αναγκών, ενώ οι επιπλέον ανάγκες θα καλυφθούν σε συνεννόηση με τις κοινότητες.

Πληρώθηκαν όλες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις εφάπαξ οικονομικής στήριξης σε 286 νοικοκυριά, συνολικού ύψους €2,2 εκατ. (€10.000 ανά οικογένεια για ολική καταστροφή + €2.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο και €5.000 ανά οικογένεια για μερική καταστροφή + €1.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο). Ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών δεν είναι δικαιούχες του εφάπαξ ποσού.

Ολοκληρώθηκε η ρύθμιση προσωρινής στέγασης, με τους πληγέντες να έχουν επιστρέψει στις οικίες τους ή να έχουν εξεύρει μόνιμη στέγη.

Καταβλήθηκε η πρώτη τριμηνία επιδότησης ενοικίου σε 128 οικογένειες, καθώς και η δεύτερη δόση σε 70 οικογένειες (€800/μήνα + €200 για κάθε εξαρτώμενο ανά οικογένεια για μόνιμη κατοικία με ολική καταστροφή, με μέγιστη διάρκεια 24 μηνών). Για μερική καταστροφή μόνιμης κατοικίας που έχει καταστεί μη κατοικήσιμη η μέγιστη διάρκεια επιδότησης ενοικίου είναι έξι μήνες, ενώ για ενοικιαστές πληγεισών κατοικιών η μέγιστη διάρκεια είναι τρεις μήνες.

Συνεχίζεται η ψυχοκοινωνική στήριξη και δόθηκε οικονομική βοήθεια για κάλυψη έκτακτων αναγκών σε 189 οικογένειες.

Αποκατάσταση περιουσιών και υποδομών – Υποβλήθηκαν 870 αιτήσεις

Έχουν καταγραφεί 736 περιπτώσεις (575 κατοικίες, 100 αποθήκες, 61 που δεν αφορούσαν υποστατικά), εκ των οποίων οι 305 ήταν μόνιμες κατοικίες (101 ολοσχερώς και 204 μερικώς κατεστραμμένες). Επιπλέον, καταγράφηκαν 104 παραθεριστικές (51 ολοσχερώς και 53 μερικώς), 28 ενοικιαζόμενες, 96 διατηρητέες και 25 εγκαταλειμμένες.

Εκκρεμεί η εξέταση 134 αιτήσεων που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και στις επόμενες ημέρες θα δοθεί το εφάπαξ ποσό για όσες περιπτώσεις εμπίπτουν στα κριτήρια.

Για τις μη ασφαλισμένες κατοικίες με ολοκληρωτική καταστροφή, θα παραχωρηθεί οικονομική στήριξη για πλήρη αποκατάσταση με τρέχουσες τιμές αγοράς.

Η πληρωμή γίνεται σε δόσεις (25% με την αίτηση, 25% με τη δήλωση μελετητή, 50% με την ολοκλήρωση του 50% των εργασιών) για αδειοδοτημένες κατοικίες.

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος (αντικατάσταση 1.209 πασσάλων και 69 μετασχηματιστών) και η αποκατάσταση της υδροδότησης. Για την αντικατάσταση καμένων αγωγών κατασκευάστηκε 100 χιλιόμετρα εναέριο δίκτυο.

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών για βραχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο και έγιναν εισηγήσεις στο αρμόδια τμήματα για τα μέτρα συγκράτησης και προστασίας (ανάλογα με την ευθύνη διαχείρισης του οδικού δικτύου).

Στήριξη γεωργοκτηνοτρόφων και επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε η άμεση αρωγή γεωργών και κτηνοτρόφων, καλύπτοντας το 100% της απώλειας εισοδήματος για ένα έτος.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα ειδικά Σχέδια για την επαναδραστηριοποίηση και αποκατάσταση υποδομών, εξοπλισμού και καλλιεργειών, με αποζημιώσεις που φτάνουν έως και το 80% ή το 65% των επιλέξιμων δαπανών, καταβαλλόμενες σε δόσεις (30% προκαταβολή).

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής μηνιαίας αποζημίωσης (μέχρι 31/10/2025) για εργαζόμενους και αυτοτελώς εργαζόμενους που επηρεάστηκαν, καλύπτοντας 60 εργαζόμενους και 29 αυτοτελώς εργαζόμενους.

Ολοκληρώθηκε η καταβολή εφάπαξ ενίσχυσης €1.000/κλίνη σε 27 τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών οικοδομών, με συνολική δαπάνη €136.000.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση

Έχουν εντοπιστεί 60 σημεία στα υδατορέματα για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με τα πιο επικίνδυνα σημεία να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Προετοιμάζεται η διαχείριση της άγριας βλάστησης και αποκατάστασης, με τις δενδροφυτεύσεις να προγραμματίζονται εντός της φυτευτικής περιόδου (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) βάσει χαρτογράφησης με χρήση δορυφορικών δεδομένων. Σε εξέλιξη είναι η διαχείριση της άγριας ζωής, με επιδιόρθωση και εγκατάσταση τεχνητών ποτίστρων. Το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω του Τμήματος Γεωργίας, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση τριών δράσεων συνολικής δαπάνης έως €23.500.000 για την στήριξη των πυρόπληκτων γεωργών και κτηνοτρόφων, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2025.