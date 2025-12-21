Η εκδήλωση “Κλασικά στην πόλη” προσέλκυσε τους λάτρεις των παλαιών οχημάτων, περιλαμβανομένου του προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.

Ένα από τα οχήματα στα οποία εστίασε την προσοχή του ήταν και ένα Ford του 1919. Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ συνομίλησε για λίγο με τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος, όπως μας ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης, διαθέτει άλλα πέντε ιστορικά οχήματα.

Παρόλες τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αρκετοί φίλοι των οχημάτων μιας άλλης εποχής κατήλθαν στη λεωφόρο Μακαρίου όπου οι ιδιοκτήτες στάθμευσαν τις αντίκες τους.

Όσον αφορά άλλα σημεία της πόλης, η κίνηση ήταν σχετικά περιορισμενη.

Δείτε εικόνες: