Υδροστρόβιλος καταγράφηκε να βγαίνει στην ξηρά, κοντά σε ξενοδοχείο στην Αμαθούντα, στη Λεμεσό, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα Kitasweather στο Facebook.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, μέχρι στιγμής έχουν παρατηρηθεί αρκετοί υδροστρόβιλοι στον θαλάσσιο χώρο Πάφου – Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ νερό έχει συσσωρευθεί και στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, όπως και σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου εντός της πόλεως Πάφου, που επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή από τους αυτοκινητιστές.