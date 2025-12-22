Μαθητές από τέσσερα σχολεία της Λευκωσίας αφίχθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Δευτέρας για να ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Την αρχή έκαναν μαθητές της ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας «Μακάριος Γ’», οι οποίοι, παράλληλα με τα κάλαντα, προσέφεραν δώρο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους.

«Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην Τεχνική Εκπαίδευση. Εκεί είναι το μέλλον, εξ ου και η ίδρυση Τεχνικού Γυμνασίου. Αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος προς τους μαθητές.

Μαθητές από το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, το Α’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας και το Δ’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς επισκέφθηκαν επίσης το Προεδρικό Μέγαρο, για να ερμηνεύσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά.

