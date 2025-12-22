Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ της Δευτέρας 22/12 και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9 το πρωί της Τρίτης 23/12.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο, αρχικά κυρίως τα δυτικά και τα νότια παράλια και προοδευτικά τις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής τοπικά, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35χιλ. ανά ώρα.

⚠️ Νέα προειδοποίηση ΕΜΜΑ για καταιγίδες, με ισχύ από η ώρα 11 απόψε μέχρι τις 9 η ώρα αύριο το πρωί. pic.twitter.com/eKrVHv3q3f — CYMET (@CyMeteorology) December 22, 2025

Η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, ενδέχεται κατά τις αυγινές ώρες να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια παράλια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη, ανήμερα Χριστούγεννα, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.