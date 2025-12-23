Την καλύτερη εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον υπερπληθυσμό κατοικιών παρουσιάζει η Κύπρος, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Μόλις το 2,4% του πληθυσμού στη χώρα ζούσε σε υπερπλήρη νοικοκυριά, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Στον αντίποδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 16,9% των πολιτών διέμενε σε υπερπλήρη νοικοκυριά το 2024, καταγράφοντας μεν βελτίωση σε σύγκριση με το 2014 (18,1%), αλλά εξακολουθώντας να αναδεικνύει έντονες ανισότητες μεταξύ των χωρών.

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά άνω του 30% καταγράφηκαν σε πέντε κράτη μέλη. Η Ρουμανία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 40,7%, ακολουθούμενη από τη Λετονία (39,3%), τη Βουλγαρία (33,8%), την Πολωνία (33,7%) και την Κροατία (31,7%).

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού κατοικιών στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Μάλτα (4,4%) και στην Ολλανδία (4,6%), γεγονός που υπογραμμίζει τις μεγάλες αποκλίσεις στις συνθήκες στέγασης εντός της Ένωσης.

KYΠΕ