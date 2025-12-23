Το Εφετείο Κύπρου επικύρωσε με ομόφωνη απόφασή του την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, με την οποία διατάχθηκε η συνέχιση της κράτησης εφεσείοντα σε σοβαρή υπόθεση που αφορά βία στην οικογένεια, μέχρι την επόμενη δικάσιμο, σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αβάσιμους τους δύο λόγους έφεσης που προέβαλε ο εφεσείων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο άσκησε ορθά τη διακριτική του ευχέρεια ως προς το ζήτημα της κράτησης, χωρίς να υπερβεί τα επιτρεπτά όρια.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα βίας στην οικογένεια, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, παράβασης διατάγματος Δικαστηρίου, καταφρόνησης Δικαστηρίου και παρενόχλησης προσώπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των Δικαστηρίων, στον εφεσείοντα αποδίδονται απειλές κατά του ανήλικου υιού του, παραβίαση διατάγματος που απαγόρευε την παρενόχληση του παιδιού, καθώς και ενέργειες που, όπως αναφέρεται, μπορούσαν να επηρεάσουν την εκδίκαση της υπόθεσης, στην οποία μάρτυρας κατηγορίας είναι η μητέρα του ανηλίκου.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Εφετείου, λόγω της μη παραδοχής του εφεσείοντα, η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακρόαση. Με τον πρώτο λόγο έφεσης, ο εφεσείων υποστήριξε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε πως εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κράτησής του, προβάλλοντας μεταξύ άλλων ότι το σχετικό διάταγμα ουδέποτε του επιδόθηκε και ότι οι μάρτυρες είχαν ήδη καταθέσει. Με τον δεύτερο λόγο έφεσης, προβαλλόταν ότι δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η αναβολή της διαδικασίας ζητήθηκε από την κατηγορούσα αρχή, με αποτέλεσμα –κατά τον ισχυρισμό του– η συνέχιση της κράτησης να καθίσταται άδικη.

Το Εφετείο ανέφερε ότι μελέτησε με προσοχή το σύνολο των στοιχείων και την επιχειρηματολογία των δύο πλευρών, υπογραμμίζοντας ότι αντικείμενο εξέτασης αποτελεί η ορθότητα της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Όπως επισημαίνεται, σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα κράτησης, η εξέταση γίνεται με αφετηρία τυχόν νέο διαφοροποιητικό γεγονός, κάτι που δεν διαπιστώθηκε στην παρούσα περίπτωση.

Επιπλέον, το Εφετείο έκρινε ότι το χρονικό διάστημα των δώδεκα ημερών μέχρι την επόμενη δικάσιμο, σε συνδυασμό με τη συνολική διάρκεια της κράτησης, δεν συνιστά υπέρβαση που να καθιστά την πρωτόδικη απόφαση εσφαλμένη ή δυσανάλογη. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό στη διαχείριση της διαδικασίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο, το οποίο αιτιολόγησε επαρκώς και με σαφήνεια την απόφασή του.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το Εφετείο Κύπρου απέρριψε την έφεση και επικύρωσε τη συνέχιση της κράτησης του εφεσείοντα μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Σημειώνεται πως το Γενικό Εισαγγελέα και την εφεσίβλητη εκπροσώπησε η Σωτηρούρα Παπαλαζάρου και τον Εφεσείοντα Σ. Αργυρού.

ΚΥΠΕ