Δεσμευθήκαν χθες τα περιουσιακά στοιχεία, συνολικής αξίας €194,785 ενός 34χρονου για υπόθεση παράνομης κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών, στο πλαίσιο οικονομικής έρευνας που διεξάγεται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ.

Συγκεκριμένα, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, δεσμεύτηκαν δύο αυτοκίνητα συνολικής αξίας €68,000, χρηματικά ποσά συνολικού ύψους €126,585 και εταιρικές μετοχές συνολικής αξίας €200.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024, στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους πέντε κιλών και 770 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 12 κιλών και 803 γραμμαρίων, ενώ πέραn από τον 34χρονο, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα.

Η οικονομική έρευνα εναντίον του 34χρονου συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης, αναμένεται να ζητηθεί η δήμευση τόσο της δεσμευμένης περιουσίας, όσο και άλλης περιουσίας βάσει των ευρημάτων της έρευνας.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.