Φτωχότερος έμεινε ο κόσμος των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και του αθλητισμού στη διάρκεια του 2025, καθώς σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες που συντάραξαν την Κύπρο, την Ελλάδα ή ακόμη και ολόκληρη την υφήλιο.

Ένα ζεστό βράδυ του καλοκαιριού, διαδόθηκε ανά το παγκόσμιο η είδηση πως ο θρυλικός τραγουδιστής των Black Sabath και πατέρας της heavy metal μουσικής, Ozzy Osbourne, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, με τη μουσική του να πλημμυρίζει το διαδίκτυο.

Το τραγούδι, όμως, βίωσε και μια ακόμη μεγάλη απώλεια, αυτή τη φορά στον ελλαδικό χώρο. Ο μοναδικός Νιόνιος, ο σπουδαίος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Διονύσης Σαββόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Θρήνος και στον αθλητισμό, όπου σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα σε ηλικία 28 ετών. Πάγωσε το παγκόσμιο όταν έγινε γνωστό πως ο αθλητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο μαζί με τον αδελφό του, όταν έσκασε το λάστιχο της Lamborghini που οδηγούσε, η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες.

Αρκετές οι απώλειες για την Κύπρο

Το μικρό μας νησί απώλεσε δεκάδες ανθρώπους που έβαλαν το λιθαράκι του στον τομέα τους και αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Πέρα από εκείνους που ήταν μπροστά από τους προβολής της Τέχνης, έφυγαν από τη ζωή, επίσης, άνθρωποι της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της Επιστήμης.

Ανάμεσα τους οι:

Καίτη Κληρίδου (πολίτικος)

Αλεξία Παπαλαζάρου (σκηνοθέτρια)

Πάμπος Αναστασίου (ποδοσφαιριστής)

Δρ Τάκης Γεωργίου (ξεγέννησε το πρώτο παιδί με εξωσωματική στην Κύπρο)

Σπύρος Σταυρινίδης (ηθοποιός)

Ιρένα Ιωαννίδου (σκηνοθέτρια)

Κώστας Επιφανίου (εκδότης)

Ιφιγένεια Μετόχη (ποιήτρια)

Φίλιππος (Philips) Σοφοκλέους (επιχειρηματίας)

Ευγένιος Κολλαρίδης (καθηγητής λογιστικής)

Σώτος Λοής (επιχειρηματίας)

Δώρος Ιερόπουλος

Κλείτος Ιωαννίδης (φιλόσοφος, ερευνητής, ποιητής)

Ανδρέας Παπαγεωργίου (πρώην υπουργός)

Θωμάς Συμεού (λογοτέχνης)

Μαρία Αριστοτέλους (αθλήτρια)

Καλλιόπη Σπύρου (φωνή της κυπριακής παράδοσης)

Στέλλα Καλοπαίδη Γρηγορίου (αθλήτρια)

Άντρος Παυλίδης (συγγραφέας και τηλεοπτικός παραγωγός)

Νίκος Ιωάννου (εμπνευστής του ΓεΣΥ)

Άλκης Πιερίδης (νεφρολόγος)

Θεόδωρος Πυρίλλης

Χαράλαμπος Ζαχαρίου (αστυνομικός διευθυντής)

Ηγούμενος Τροοδιτίσσης Αθανάσιος

Κυριάκος Κάσιαλος (λαϊκός ζωγράφος)

Σπουδαίες προσωπικότητες χάθηκαν και στην Ελλάδα και όλον τον κόσμο

Αρκετοί αστέρες παγκόσμιας φήμης έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της χρονιάς που μας εγκαταλείπει. Άλλοι από τον χώρο του κινηματογράφου, άλλοι από το τραγούδι. Απώλειες, σημειώθηκαν και στον αθλητισμό καθώς και στην πολιτική.

Διονύσης Σαββόπουλος (τραγουδοποιός)

Μανώλης Λιδάκης (τραγουδιστής)

Ρόμπερτ Ρέντφορντ (ηθοποιός)

Όζι Οζμπορν (τραγουδοποιός)

Ντιόγκο Ζότα (ποδοσφαιριστής)

Αλμπέρτο Εσκενάζυ (ηθοποιός)

Βαλ Κίλμερ (ηθοποιός)

Μαριάν Φέιθφουλ (ηθοποιός και τραγουδίστρια)

Ντικ Τσέινι (πολιτικός)

Ούντο Κιρ (Γερμανός ηθοποιός)

Ρουθ Κεσισιάν (η μεγάλη κυρία του κυπριακού βιβλίου)

Πίτερ Γκριν (ηθοποιός)

Sally Kirkland (ηθοποιός)

Έις Φρέιλι (ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss)

Νταϊάν Κίτον (ηθοποιός)

Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης (ολυμπιονίκης της άρσης βαρών και σύζυγος της Βούλας Πατουλίδου)

Τζορτζ Μπάλντοκ (ποδοσφαιριστής)

Φέλιξ Μπαουμγκάρτνερ (είχε κάνει ελεύθερη πτώση από τη στρατόσφαιρα)

Κώστας Μοναχός (τραγουδιστής)

Κατερίνα Γιουλάκη (ηθοποίος)

Μπράιαν Γουίλσον (Beach Boys)

Βασίλης Παπαβασιλείου (θεατράνθρωπος)

Βάλερι Μαχάφεϊ (ηθοποιός)

Νίκος Γαλανός (ηθοποιός)

Ρόμπερτ Μπέντον (οσκαρικός σκηνοθέτης Κράμερ εναντίον Κράμερ)

Πέτρος Μολυβιάτης (πρώην υπουργός Εξωτερικών)

Τζιν Χάκμαν (ηθοποιός)

Πάπας Φραγκίσκος

Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν (ηθοποίος)

Καίτη Κωνσταντίνου (ηθοποιός)

Μπορίς Σπάσκι (σκακιστής)

Κάρλος Ντιέγκες (σκηνοθέτης)

Τάκης Οικονομόπουλος (τερματοφύλακας)

Μίμης Δομάζος (ποδοσφαιριστής)

Δημήτρης Κολλάτος (σκηνοθέτης)

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

Καίτη Γκρέυ (τραγουδίστρια)

Ζαν Μαρί Λεπέν (πολιτικός)

Κώστας Σημίτης (πολιτικός)

Agnes Keleti (γηραιότερη Ολυμπιονίκης στον κόσμο)

Αχιλλέας Θεοφίλου (μουσικός παραγωγός, σύζυγος Χάρις Αλεξίου)

Σύμβα Ακρίτα (πολιτικός)