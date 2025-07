Ο Ozzy Osbourne, θρύλος της heavy metal σκηνής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανυπέρβλητη κληρονομιά. Ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath και με τεράστια πορεία ως σόλο καλλιτέχνης, ο “πρίγκιπας του σκότους” υπήρξε από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας rock μουσικής. Η είδηση του θανάτου του ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά την ιστορική του επανένωση με τα αρχικά μέλη των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

Σε δήλωση της οικογένειάς του, αναφέρθηκε ότι ο Ozzy έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των δικών του. Η απώλειά του προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, καθώς εκατομμύρια θαυμαστές αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που καθόρισε ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα.

Ο John Michael “Ozzy” Osbourne γεννήθηκε το 1948 στο βιομηχανικό Μπέρμιγχαμ και μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από δυσλεξία, σχολικό εκφοβισμό και μικροπαραβατική συμπεριφορά. Μετά από σύντομη φυλάκιση στα 17 του, αποφάσισε να αλλάξει πορεία, επιλέγοντας να ακολουθήσει το όνειρο της μουσικής.

Το 1968 σχημάτισε μαζί με τους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward τους Black Sabbath, θέτοντας τις βάσεις του heavy metal ήχου. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1970, καθώς και το ιστορικό “Paranoid”, ανέδειξαν την μπάντα ως πρωτοπόρο ενός νέου μουσικού κινήματος. Η χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και η φωνή του Ozzy σφράγισαν τη δεκαετία.

Το 1979 απομακρύνθηκε από τους Sabbath λόγω των εθισμών του, βυθίστηκε σε κρίση, αλλά η Sharon Arden, μετέπειτα σύζυγός του, τον στήριξε αποφασιστικά. Ξεκίνησε μια εντυπωσιακή σόλο καριέρα, με άλμπουμ όπως το “Blizzard of Ozz” και κομμάτια όπως το “Crazy Train” να γίνονται θρυλικά. Παρά προσωπικές τραγωδίες – όπως ο θάνατος του Randy Rhoads – και προβλήματα υγείας, ο Ozzy παρέμεινε δημιουργικός για δεκαετίες.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, αναδείχθηκε όχι μόνο ως μουσικός αλλά και ως πολιτιστικό φαινόμενο. Το ριάλιτι “The Osbournes” τον παρουσίασε στο ευρύ κοινό ως έναν απρόβλεπτο αλλά αξιαγάπητο οικογενειάρχη, προσφέροντας μια νέα, ανθρώπινη εικόνα του “πρίγκιπα του σκότους”. Μαζί με τη Sharon απέκτησε τρία παιδιά, ενώ είχε άλλα δύο από τον πρώτο του γάμο.

Παρά τα προβλήματα υγείας – όπως η νόσος Πάρκινσον και σοβαρά ατυχήματα – ο Ozzy δεν εγκατέλειψε τη μουσική. Το 2025, επέστρεψε στο Μπέρμιγχαμ για μια τελευταία ιστορική συναυλία μαζί με τους Black Sabbath. Καθισμένος σε έναν επιβλητικό θρόνο, τραγούδησε μπροστά σε 40.000 θεατές, προσφέροντας μια συγκλονιστική «τελευταία υπόκλιση».

Η μουσική και πολιτιστική του επιρροή είναι ανυπολόγιστη. Με πέντε Grammy, εισαγωγές στο Rock and Roll Hall of Fame και το UK Music Hall of Fame, και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ο Ozzy Osbourne πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων. Η φιγούρα του θα συνεχίσει να εμπνέει και να ηχεί στους ενισχυτές, στις καρδιές και στη συνείδηση όλων όσοι αγάπησαν τον σκληρό ήχο.

protothema.gr