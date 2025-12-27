Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση του 2026, μιας χρονιάς που προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα και μικρές αποδράσεις, αλλά και ορισμένες αργίες που «χάνονται», καθώς συμπίπτουν με Σαββατοκύριακο.

Πάντως, σε σύγκριση με τη χρονιά που φεύγει, το νέο έτος «χάνουμε» δύο αργίες, καθώς η αργία του Δεκαπενταύγουστου πέφτει το 2026 Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) είναι επίσης Σάββατο.

Αντιθέτως, η Πρωτομαγιά το 2026 είναι ημέρα Παρασκευή, οπότε αποτελεί ευκαιρία για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα:

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας πέφτει τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το 2026 το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

