Μια υπόθεση που εκθέτει τις κρατικές υπηρεσίες και αναδεικνύει την αδυναμία επιβολής του νόμου επί 20 συναπτά έτη, έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Η εκτροπή των υδάτων του ποταμού Κούρη στην κοινότητα Τριμίκλινης για τις ανάγκες ιδιωτικού ιχθυοτροφείου, σε συνδυασμό με αυθαίρετες κατασκευές εντός ζωνών προστασίας, συνθέτουν ένα σκηνικό παρανομίας που πλέον απασχολεί την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δύο συγκεκριμένα πρόσωπα επεμβαίνουν παράνομα σε κρατική γη και στον δημόσιο ποταμό για δύο δεκαετίες, χωρίς το κράτος να έχει καταφέρει να ανακόψει τη δραστηριότητά τους. Η σύσταση της Υπηρεσίας είναι σαφής: άμεσος τερματισμός της επέμβασης και λήψη μέτρων για την άρση του φαινομένου.

Παράλληλα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς στην έκθεσή της υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης του ζητήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αστικών ή ποινικών αδικημάτων.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί του θέματος στον «Φ» και να παραθέσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την άρση της παρανομίας, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απέστειλε την ακόλουθη λεπτομερή ενημέρωση, την οποία παραθέτουμε αυτούσια:

1. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Όλες οι αιτήσεις που οι επεμβασίες είχαν υποβάλει στο Τμήμα έχουν εξεταστεί με τη νενομισμένη διαδικασία και προωθήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για μελέτη και λήψη σχετικής απόφασης. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του που έγινε στις 17.1.2024, αποφάσισε και εξέδωσε σχετικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους αιτητές, με συστημένο ταχυδρομείο, με τις επιστολές του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λεμεσού με ημερομηνία 22.2.2024. Για όλες τις υποθέσεις που αφορούσαν σε απόρριψη αιτήματος εκμίσθωσης κρατικής γης ή/και παραχώρηση δικαιώματος διόδου, καθώς και σε τερματισμό/λύση υφιστάμενων Συμβάσεων Μίσθωσης, δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εξάμηνη προειδοποίηση από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για να άρουν/εγκαταλείψουν τις επεμβάσεις. Η πιο πάνω εξάμηνη προειδοποίηση έληξε στις 27.8.2024.

Σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούσαν σε τερματισμό/λύση υφιστάμενων Συμβάσεων Μίσθωσης, δόθηκε τρίμηνη προειδοποίηση για τερματισμό τους και καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων, η οποία έληξε στις 22.5.2024. Οι μισθώσεις έχουν τερματιστεί και το ποσό που εκκρεμεί διεκδικείται με νομικά μέτρα. Με τη λήξη της προθεσμίας δηλαδή μετά τις 27.8.2024, διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα και αφού διαπιστώθηκε ότι οι επεμβάσεις εξακολουθούσαν να υφίστανται, ετοιμάστηκαν επιστολές προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 27.9.2024, για άσκηση ποινικής δίωξης για παράνομη επέμβαση. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε ενημέρωση μέχρι σήμερα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχετικά με την άσκηση της ποινικής δίωξης για την παράνομη επέμβαση.

Σημειώστε ότι διενεργήθηκε από ποινικούς ανακριτές έρευνα και δόθηκαν καταθέσεις από λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού σχετικά με την υπόθεση. Περαιτέρω, μετά τις κοινοποιήσεις των πιο πάνω αποφάσεων οι αιτητές μέσω του δικηγόρου τους κατέθεσαν προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, προσβάλοντας ουσιαστικά την ορθότητα των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Για όλες τις προσφυγές, ετοιμάστηκαν και στάλθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα εκθέσεις γεγονότων.

2. Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού: Το 2022, η Επαρχιακή Διοίκηση, ως η αρμόδια κατά τον δεδομένο χρόνο οικοδομική Αρχή, ετοίμασε έκθεση πταίσματος για παράνομες οικοδομές, η οποία διαβιβάστηκε υπό μορφή καταγγελίας στο Γενικό Εισαγγελέα για περαιτέρω χειρισμό. Δεν λήφθηκε οποιαδήποτε ενημέρωση για τον χειρισμό από τον Γενικό Εισαγγελέα. Έκτοτε, μεσολάβησε η έναρξη της λειτουργίας των ΕΟΑ και η μεταφορά της αρμοδιότητας της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης στον ΕΟΑ. Ο φάκελος της υπόθεσης μεταφέρθηκε στον ΕΟΑ Λεμεσού. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού δεν έχει υπόψιν της αν λήφθηκαν μέτρα από τον ΕΟΑ Λεμεσού, ως η αρμόδια πολεοδομική και οικοδομική Αρχή από τον 7/2024.

3. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως: Από πλευράς του Τμήματος, απεστάλησαν Ειδοποιήσεις Επιβολής τον Ιούλιο 2022 και τον Οκτώβριο του 2023, περίοδος κατά την οποία το ΤΠΟ ήταν η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Οι Ειδοποιήσεις Επιβολής αφορούσαν την ανέγερση οικοδομών χωρίς Πολεοδομική Άδεια, χωρίς νόμιμη προσπέλαση εντός πολεοδομικής ζώνης προστασίας Ζ3 και ζώνης προστασίας του δημόσιου ποταμού. Τον Νοέμβριο του 2023 διαβιβάστηκε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα για τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται επίσης ότι τον Οκτώβριο του 2024 πραγματοποιήθηκε στη Νομική Υπηρεσία συνάντηση στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών των δύο Υπουργείων, όπου συζητήθηκε το θέμα.»