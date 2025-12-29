Σε μια κίνηση ανακούφισης για τον αγροτικό κόσμο προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας την πρόταση της Υπουργού Γεωργίας για παράταση της μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης των αγροτών που χρησιμοποιούν κρατική δασική γη. Με τη νέα απόφαση, η κατοχή έγκυρης άδειας χρήσης καθίσταται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή επιδοτήσεων από τον ΚΟΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2026, δίνοντας ουσιαστικά έναν επιπλέον χρόνο ανάσας στους καλλιεργητές.

Η αρχική απόφαση του 2022 προέβλεπε ότι από το 2023 κανένας αγρότης δεν θα μπορούσε να λάβει εκταρικές επιδοτήσεις αν δεν κατείχε επίσημη άδεια χρήσης από το Τμήμα Δασών. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

● Το 2023 εκδόθηκαν 1.257 άδειες από τις 1.495 που θα μπορούσαν δυνητικά να παραχωρηθούν.

● Το 2025 ο αριθμός αυτός έκανε βουτιά στις μόλις 555 άδειες, αφήνοντας εκατοντάδες γεωργούς εκτεθειμένους, λόγω καθυστέρησης εξυπαιτιότητας τους μη ανανέωσης των αδειών τους.

Αν η κυβέρνηση επέμενε στην άμεση εφαρμογή του μέτρου, ένας σημαντικός αριθμός γεωργών θα έχανε το δικαίωμα στην Ενιαία Στρεμματική Ενίσχυση και σε αποζημιώσεις από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων, με απρόβλεπτες συνέπειες για το αγροτικό εισόδημα.

Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές πιέσεις και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, το Υπουργείο Γεωργίας επέλεξε την οδό της ευελιξίας. Η τροποποίηση της απόφασης επιτρέπει στον ΚΟΑΠ να προχωρήσει σε πληρωμές για το 2025, ακόμη και αν δεν έχει εξασφαλιστεί η άδεια.

Ωστόσο, το μήνυμα της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου είναι σαφές: Αυτή είναι η τελευταία παράταση. «Η ρύθμιση αυτή δεν θα επαναληφθεί. Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας για το 2026, θα αποκλειστούν οριστικά από τις επιδοτήσεις», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην πρόταση.

Επομένως, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ισχύει η πιο κάτω ρύθμιση: «Όπως από την 1η Ιανουαρίου 2026, η κατοχή έγκυρου ενοικιαστηρίου / άδειας χρήσης κρατικής δασικής γης από τους καλλιεργητές κρατικής δασικής γης αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων στον ΚΟΑΠ, για επιδότηση στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης ή/και στα μέτρα του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες εντός του 2026

Το Τμήμα Δασών αναμένεται να ξεκινήσει μια εκστρατεία καθοδήγησης και υποστήριξης των επηρεαζόμενων. Οι βασικές προϋποθέσεις για την έκδοση της νέας άδειας παραμένουν:

Μηδενική παρανομία: Δεν πρέπει να υπάρχουν σοβαρές επεμβάσεις στη δασική γη.

Τακτοποίηση οφειλών: Άμεση διευθέτηση τυχόν χρεών προς το Τμήμα Δασών για τη χρήση της γης.

Αποδεικτικά στοιχεία: Για όσους δεν είναι στα μητρώα, απαιτείται βεβαίωση από τον ΚΟΑΠ ότι κατείχαν και καλλιεργούσαν τη συγκεκριμένη γη.