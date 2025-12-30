Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή παλαιότερη απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και οι ασθενείς που λαμβάνουν συγκεκριμένα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους χωρίς να ταλαιπωρούνται στις ουρές των νοσοκομειακών φαρμακείων κάθε μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΟΑΥ προς γιατρούς και φαρμακεία, η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης θα είναι σταδιακή και η αρχή γίνεται με 8 μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τα οποία ενδεχομένως, και αναλόγως της περίπτωσης και των αναγκών του κάθε ασθενούς, οι γιατροί να πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέων συνταγών.

Στα σκευάσματα για τα οποία αρχίζει η εφαρμογή της νέας ρύθμισης, περιλαμβάνονται, το Pyridoxine 100 mg σε συσκευασία 100 δισκίων, η Senna BP 7,5 mg σε συσκευασία 60 δισκίων, το Calcium Acetate 950 mg σε συσκευασίες των 100 και 200 δισκίων και το Ubidecaronone 100 mg σε συσκευασία 120 καψουλών. Από τα φαρμακεία της γειτονιάς θα είναι όμως πλέον διαθέσιμο και το σκεύασμα digoxin 0,0625 mg σε συσκευασία 100 δισκίων, το οποίο δεν ανήκει ωστόσο στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Όσον αφορά τη digoxin 0,25 mg, η διάθεση θα ξεκινήσει αρχικά με συσκευασίες των 20 δισκίων και, μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, θα ακολουθήσουν συσκευασίες των 50 δισκίων. Αντίστοιχα, για το Calcium Acetate, θα διατεθούν πρώτα οι συσκευασίες των 100 δισκίων και στη συνέχεια οι συσκευασίες των 200 δισκίων.

Η διανομή των σκευασμάτων αυτών στα ιδιωτικά φαρμακεία θα γίνεται μέσω εταιρείας διανομής, μετά την έκδοση συνταγής από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, για τις νέες συνταγές, η εκτέλεση θα πραγματοποιείται από την αρχή αποκλειστικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται για τις υφιστάμενες συνταγές που είχαν εκδοθεί για νοσοκομειακά φαρμακεία.

Όπως ενημερώνει ο Οργανισμός, στις περιπτώσεις όπου το προϊόν αναγράφεται μόνο του στη συνταγή, η εκτέλεση μπορεί να γίνεται από ιδιωτικό φαρμακείο ή, μεταβατικά, από νοσοκομειακό φαρμακείο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Όταν όμως το προϊόν αναγράφεται στη συνταγή μαζί με άλλα φάρμακα, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από νοσοκομειακό φαρμακείο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, απαιτείται η έκδοση νέας συνταγής, ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση από ιδιωτικό φαρμακείο.

Οι παραγγελίες των προϊόντων θα υποβάλλονται απευθείας στην εταιρεία από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αφού προηγηθεί η έκδοση συνταγής. Δηλαδή ο πολίτης αφού ο γιατρός του εκδώσει τη συνταγή θα ζητά από τον φαρμακοποιό του να εξασφαλίσει το φάρμακο.

Υπενθυμίζεται ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα χορηγούνται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και κυρίως από τα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ. Της ομάδας σκευασμάτων για τα οποία η νέα ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, θα ακολουθήσουν και άλλα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα το αμέσως επόμενο διάστημα και οι πολίτες θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης του ΟΑΥ.