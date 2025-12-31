Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DEFRA), καθώς η εξάπλωση του Αφθώδους Πυρετού (FMD) στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης, οι βρετανικές Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η επιδημία που πλήττει το νησί οφείλεται στο στέλεχος SAT1, το οποίο εισήλθε στην περιοχή μέσω της Τουρκίας.

Η έκθεση της DEFRA είναι ξεκάθαρη: Το στέλεχος SAT1, το οποίο θεωρείται «εξωτικό» για την περιοχή της Δυτικής Ασίας και του Καυκάσου, προκάλεσε εκατοντάδες εστίες στην Τουρκία πριν περάσει στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η Τουρκία έχει αναφέρει συνολικά 1.144 κρούσματα SAT1 μέσα στο 2025, με 639 νέα περιστατικά να καταγράφονται μόνο το τελευταίο διάστημα.

Αυτή η μαζική διασπορά οδήγησε στον εντοπισμό του ιού στο χωριό Λάπαθος της επαρχίας Αμμοχώστου στα κατεχόμενα, στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ήδη έχει αναφερθεί και δεύτερη εστία στην ίδια περιοχή. Για την αντιμετώπιση της κρίσης, έχουν ήδη αποσταλεί από την Τουρκία στα κατεχόμενα 200.000 δόσεις εμβολίων, καθώς το ζωικό κεφάλαιο δεν διαθέτει φυσική ανοσία στο συγκεκριμένο στέλεχος.

Το Λονδίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι:

Στις ελεύθερες περιοχές δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα ή υποψία της νόσου, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας να τηρούν πιστά τη νομοθεσία της Ε.Ε., η οποία δεν προβλέπει προληπτικό εμβολιασμό.

Στα κατεχόμενα, η κατάσταση παραμένει σοβαρή με απαγορεύσεις μετακινήσεων, καραντίνα και απολυμαντικούς τάπητες, ενώ την περιοχή επισκέφθηκε ήδη η Κτηνιατρική Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε.

«Η εμφάνιση του στελέχους SAT1 στην Κύπρο, σε συνδυασμό με τον τεράστιο αριθμό κρουσμάτων στην Τουρκία και τις νέες εστίες στο Λίβανο, καταδεικνύει την υψηλή μεταδοτικότητα και τη δυνητικά καταστροφική φύση του ιού», αναφέρει η έκθεση της DEFRA.

Ο κίνδυνος από τη Βρετανία για το χαλλούμι

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η DEFRA αξιολογεί τον κίνδυνο εισαγωγής του ιού στη Μεγάλη Βρετανία ως «χαμηλό». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διεξάγεται εμπόριο ζώντων ζώων ή ζωικών προϊόντων από την πληγείσα περιοχή προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, οι βρετανικές Αρχές προειδοποιούν αυστηρά τους ταξιδιώτες από την Κύπρο και την Τουρκία ότι η παράνομη εισαγωγή κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη και βαριά πρόστιμα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους Βρετανούς κτηνοτρόφους η αυστηρή απαγόρευση της χρήσης απορριμμάτων κουζίνας για τη διατροφή των ζώων, μέτρο κρίσιμο για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Σημειώνεται ότι αν και υπάρχει ανησυχία για λήψη μέτρων από τη Βρετανία με αντίκτυπο στο χαλλούμι, οι Αρχές της Δημοκρατίας ευελπιστούν ότι η αγαστή συνεργασία με τις Βρετανικές Βάσεις και η εφαρμογή μέτρων απολύμανσης στα σημεία διέλευσης του Περγάμους και των Στροβιλιών είναι αποτρεπτικός παράγοντας.

Μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την κυπριακή κτηνοτροφία και τις εξαγωγές διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές έχει προκαλέσει ντόμινο διεθνών περιορισμών.

Μετά την Αυστραλία, και ο Καναδάς έθεσε ολόκληρο το νησί υπό αυστηρό καθεστώς επιτήρησης, ενώ ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για επικείμενο εμπάργκο από τη Σαουδική Αραβία.

Σημειώνεται ότι η Αυστραλία έχει απαγορεύσει την εμπορία χαλλουμιού, ενώ τις τελευταίες ημέρες γίνεται αγώνας από Αρχές της Κύπρου σε μία προσπάθεια οι Αρχές της Αυστραλίας να κάνουν αποδεκτά τα φορτία χαλλουμιού, τα οποία είναι καθοδόν προς τη χώρα.

Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων του Καναδά (CFIA) ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών περιορισμών στις εισαγωγές από την Κύπρο με ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία του καναδικού ζωικού κεφαλαίου από τη νόσο, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική σε ζώα με δίχηλη οπλή.

Συγκεκριμένα, οι καναδικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε απαγόρευση εισαγωγών νωπού κρέατος, μη παστεριωμένου γάλακτος και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και γενετικό υλικό.

Προϊόντα που συλλέχθηκαν ή σφάχτηκαν πριν από τις 14 Νοεμβρίου 2025 μπορούν να εισαχθούν, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν τη σχετική ημερομηνία στα επίσημα έγγραφα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, οι εξαγωγές χαλλουμιού προς τον Καναδά δεν φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα, καθώς το προϊόν υπόκειται σε θερμική επεξεργασία και διαδικασίες που εξουδετερώνουν τον ιό, επιτρέποντας τη συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο προϊόν.

Ενώ ο Καναδάς διατηρεί ανοιχτό το παράθυρο για το χαλλούμι, οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή είναι λιγότερο ενθαρρυντικές. Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου στην περιοχή, φέρεται να μελετά το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους εμπάργκο στις εισαγωγές χαλλουμιού. Οι Αρχές της χώρας έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές της Κύπρου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους Κύπριους τυροκόμους.