Ο κυπριακής καταγωγής Γιώργος Παπαγεωργίου, ιδρυτής του Cypriot Street Grill στη Μελβούρνη και ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην ελληνοκυπριακή κοινότητα της πόλης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών. Απεβίωσε στις 30 Δεκεμβρίου, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από εβδομάδες νοσηλείας στο Monash Medical Centre.

Η αδελφή του, Βίκυ, μίλησε στο Neo Kosmo και ανέφερε πως η οικογένεια δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλεια. «Η οικογένειά μας είναι πραγματικά συντετριμμένη και ακόμη δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», ανέφερε.

«Ακριβώς πριν από τρία χρόνια, την ίδια ημέρα, ο μικρότερος αδελφός μου κι εγώ βαπτίσαμε τα παιδιά μας μαζί, ενώ ο σύζυγός μου κι εγώ αιφνιδιάσαμε τους αγαπημένους μας με τον γάμο μας – όλα την ίδια ημέρα. Ήταν η τελευταία φορά που ήμασταν όλοι μαζί, καθώς εγώ ζω στην Αγγλία, και ήταν μια πραγματικά μαγική μέρα για τον George και την οικογένειά μας.

Η σκέψη ότι θα βρεθούμε ξανά για να τον αποχαιρετήσουμε είναι αδιανόητη».

Η Βίκυ αναφέρθηκε στη στενή σχέση της οικογένειας και στον ισχυρό δεσμό που είχε με τον μεγαλύτερο αδελφό της, τον οποίο περιέγραψε ως υπερπροστατευτικό, στοργικό και πάντα παρόν. «Ο Γιώργος ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια και ήμασταν απίστευτα δεμένοι», είπε. «Ως αδελφός, ήταν προστατευτικός, τρυφερός και βαθιά αφοσιωμένος στην οικογένειά του και πάντα ο πιο αστείος άνθρωπος στο δωμάτιο. Είτε στεκόταν δίπλα μας είτε λίγο πίσω μας, έτοιμος να παρέμβει και να μας στηρίξει όποτε τον χρειαζόμασταν».

Τόνισε επίσης πως ο αδελφός της δεν δίσταζε ποτέ να βοηθήσει τους άλλους, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεών του. «Ο Γιώργος ήταν από τους ανθρώπους που βοηθούν τους πάντες. Δεν είχε σημασία πού βρισκόταν ή πόσο απασχολημένος ήταν τα άφηνε όλα για να βοηθήσει κάποιον που είχε ανάγκη», ανέφερε. «Η απώλεια του μεγάλου μου αδελφού είναι αδιανόητη και είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια το βάθος αυτού του πόνου. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε.

Το να έχεις τον Γιώργο αδελφό σήμαινε ότι ποτέ δεν ήσουν μόνος». Ο Γιώργος ήταν επίσης αφοσιωμένος πατέρας, με την αδελφή του να σημειώνει ότι οι γιοι του ήταν το κέντρο του κόσμου του. «Ως πατέρας, η αγάπη του για τους γιους του ήταν απέραντη και άνευ όρων», είπε. «Ήταν η περηφάνια του, η χαρά του και ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του. Όλα όσα έκανε καθορίζονταν από την αγάπη του για εκείνους».

Μίλησε ακόμη για τη στενή σχέση που είχε με τη μητέρα τους, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σχέση βασισμένη στη συνεχή παρουσία, τη φροντίδα και το χιούμορ.

«Ως γιος, ο Γιώργος ήταν στοργικός, δεμένος και βαθιά αφοσιωμένος», είπε. «Κουβαλούσε με περηφάνια τις αξίες της οικογένειάς μας και έδειχνε την αγάπη του όχι μόνο με λόγια, αλλά με πίστη, παρουσία και φροντίδα. Ήταν οι καλύτεροι φίλοι και εκείνη έχασε τον πιο σημαντικό της σύντροφο».

Ο Γιώργος αγαπούσε ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, το οποίο, όπως ανέφερε η αδελφή του, ήταν ένας ακόμη τρόπος να συνδέεται με τους ανθρώπους και την κοινότητα. «Αγαπούσε το ποδόσφαιρο, όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά τη χαρά, τη σύνδεση, την κοινότητα και το πάθος που το συνόδευαν».

Σύμφωνα με την οικογένεια, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη.

«Ύστερα από εβδομάδες ακούραστων προσπαθειών της ιατρικής ομάδας στο Monash Medical Centre και αφού εξαντλήθηκε κάθε δυνατή θεραπευτική επιλογή, δυστυχώς η ζημιά από την αρχική εγκεφαλική κάκωση ήταν πολύ μεγάλη», ανέφερε η Βίκυ.

«Παρηγοριά το γεγονός ότι γνωρίζαμε ότι δεν υπέφερε, δεν πονούσε και ότι ήταν περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο ήρεμα, με τους δικούς του όρους, όταν ήταν έτοιμος».

Ταλαντούχος σεφ, ο Γιώργος εργάστηκε σε αρκετά εστιατόρια στη Μελβούρνη πριν ιδρύσει το Cypriot Street Grill, το οποίο έγινε γνωστό για την ανάδειξη της ελληνοκυπριακής κουζίνας, του πολιτισμού και της κοινότητας. «Το Cypriot Street Grill ήταν ο τρόπος του να γιορτάζει την ελληνοκυπριακή μας κουλτούρα — τη σύνδεση, την κοινότητα και τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών μέσα από το φαγητό», είπε η αδελφή του.

«Τον αποκαλούσαμε τον “Βασιλιά της Σούβλας” και κανείς δεν έκοβε γύρο όπως ο Γιώργος. Το έκανε να φαίνεται πανεύκολο — σαν καυτό μαχαίρι στο βούτυρο». Όπως ανέφερε, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητα και διοργάνωνε συχνά γαστρονομικές εκδηλώσεις σε όλη τη Μελβούρνη.

Το Cypriot Street Grill θα συνεχίσει να λειτουργεί προς τιμήν του. «Το Cypriot Street Grill θα συνεχίσει στο όνομά του και στην παρακαταθήκη του», είπε η Βίκυ. «Ο Γιώργος ζει για πάντα στις καρδιές μας».

Η ανακοίνωση του Cypriot Street Grill

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας George.

Ο George ήταν το φως σε κάθε χώρο, το γέλιο σε κάθε στιγμή και η αγάπη σε κάθε καρδιά που άγγιζε. Το πνεύμα του ήταν παιχνιδιάρικο, καλοσυνάτο και γεμάτο ζεστασιά — μια παρουσία που έκανε τη ζωή πιο φωτεινή απλώς και μόνο με το να βρίσκεται εκεί.

Θα κρατήσουμε για πάντα τις αναμνήσεις από τα αστεία του, τις αγκαλιές του, το σκανταλιάρικο χαμόγελό του και τον τρόπο με τον οποίο έκανε ακόμη και τις πιο απλές στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Κάθε γέλιο, κάθε ιστορία, κάθε ήσυχη στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί του θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας με μηνύματα, τηλεφωνήματα ή επισκέψεις — η στήριξή σας σημαίνει πάρα πολλά για εμάς σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

George, σε αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις και θα είσαι πάντα μαζί μας — στις αναμνήσεις μας, στις καρδιές μας και σε κάθε γωνιά της ζωής που έκανες πλουσιότερη με την παρουσία σου.

Πέτα ψηλά και δείξε τους ποιος είναι πραγματικά ο βασιλιάς της σούβλας.