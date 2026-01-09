Σε τρεις χώρους εστιάζει την προσοχή του ο υπουργός Δικαιοσύνης για την ανέγερση των νέων Κεντρικών Φυλακών, ώστε να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα του υπερπληθυσμού που δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις και στηλιτεύουν το όνομα της χώρας στην ΕΕ.

Μετά το πράσινο φως του Προέδρου της Δημοκρατίας για να προχωρήσει με τους σχεδιασμούς για νέες φυλακές, ο Κωνσταντίνος Φυτιρής άρχισε το ψάξιμο χώρων, ενώ, παράλληλα, κίνησε τις διαδικασίες για τους σχεδιασμούς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις χώροι υποψήφιοι για να φιλοξενήσουν τις νέες φυλακές. Όλοι αφορούν χαλίτικη γη, δεν θα χρειαστούν απαλλοτριώσεις κάτι που θα αύξανε το κόστος, ενώ προτεραιότητα έχει χώρος που βρίσκεται μεταξύ Λευκωσίας και Λάρνακας.

Στόχος του υπουργού Δικαιοσύνης είναι οι νέες φυλακές να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο, ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις μεταφοράς των κρατουμένων, γεγονός που θα μειώσει το κόστος και τις ώρες απασχόλησης είτε των αστυνομικών είτε των δεσμοφυλάκων για τη μεταφορά τους. Η περιοχή που έχει επιλεγεί ως πρώτη επιλογή βρίσκεται αρκετά μακριά από κοινότητες, ωστόσο, εκτιμάται ότι κάποιες που γειτνιάζουν θα επωφεληθούν αφού επισκέπτες και άλλοι θα αγοράζουν υπηρεσίες ή αγαθά από αυτές.

Κύριος στόχος του κ. Φυτιρή είναι το κτίσιμο μιας εντελώς καινούργιας φυλακής με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούν διεθνείς οργανισμοί σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το ελάχιστο κόστος. Η χωρητικότητά τους ακόμη δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα είναι πλησίον των χιλίων ατόμων ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

Με την ανέγερση των νέων φυλακών (δεν έχει ακόμα καθοριστεί χρονοδιάγραμμα) οι υφιστάμενες θα βάλουν λουκέτο και είτε θα μετατραπούν σε μουσειακό χώρο ή κάτι άλλο. Όσον αφορά στις φυλακές ανηλίκων, αναμένεται ότι εντός Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο ένα μέρος του προαναχωρησιακού κέντρου στις Λίμνες για μεταφορά των υπό απέλαση αλλοδαπών που κρατούνται εκεί, ώστε ν’ αρχίσουν τα έργα μετατροπής τους σε χώρο κράτησης παιδιών.

Στο μεταξύ, πέραν των προσλήψεων 90 νέων δεσμοφυλάκων (είχαν ήδη προκηρυχθεί 76 θέσεις από προηγουμένως), οι δυο κινήσεις που εξήγγειλε ο κ. Φυτιρής φαίνεται ότι θα χτυπήσει στη ρίζα του το πρόβλημα με τις πολλές άδειες ασθενείας του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βαθμοφόρος που δεν έχει πάει στις φυλακές για δύο χρόνια λόγω άδειας ασθενείας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν, όσοι λείπουν με άδεια ασθενείας για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα περάσουν εκ νέου από ιατροσυμβούλιο, ενώ, παράλληλα, οι δεσμοφύλακες θα μοριοδοτούνται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους για σκοπούς προαγωγής. Δεν νοείται, ανέφερε στον «Φ» ο κ. Φυτιρής, κάποιος που λείπει από την εργασία του για 90 και πλέον ημέρες να είναι στην ίδια μοίρα με αυτόν που εργάζεται αδιάλειπτα. Η μοριοδότηση θα είναι ανάλογη με τα καθήκοντα εργασίας.

«Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Εξάλλου, η προχθεσινή εξαγγελία των μέτρων για τις φυλακές από τον κ. Φυτιρή φαίνεται να κερδίζει πόντους και στις συντεχνίες. Ήδη, μετά τον πόλεμο ανακοινώσεων που είχε ξεσπάσει πρόσφατα μεταξύ των δυο συντεχνιών του προσωπικού, τώρα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κοινή συνεστίαση για την κοπή βασιλόπιττας, στην οποία θα παραστεί και ο υπουργός.

Χθες, ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ χαρακτήρισε ως «κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» τις εξαγγελίες του υπουργού Δικαιοσύνης για ανέγερση νέων φυλακών εκτός αστικού ιστού και για ενίσχυση του Τμήματος Φυλακών με νέες προσλήψεις δεσμοφυλάκων. Ο Κλάδος τονίζει ότι τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται σε πάγια, διαχρονικά και τεκμηριωμένα αιτήματα του προσωπικού, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τη δηλωμένη πολιτική βούληση του υπουργού για προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στο σωφρονιστικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Κλάδος της ΠΑΣΥΔΥ εκπέμπει σαφές μήνυμα ότι η σημερινή κατάσταση στις Φυλακές δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις και επισημαίνει πως η χρόνια και έντονη υποστελέχωση, οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια προσωπικού και κρατουμένων, καθώς και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, έχουν οδηγήσει το σύστημα «στα όρια της αντοχής του. Το προσωπικό έχει σηκώσει για χρόνια το βάρος ενός συστήματος που λειτουργεί οριακά», αναφέρει, ενώ ζητά άμεση μετάφραση των εξαγγελιών σε πράξεις.