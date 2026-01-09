Επικεντρώνονται στην επιστημονική τεκμηρίωση οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με την πρωτοφανή υπόθεση θανάτου 78χρονου και τη μεταφορά τεσσάρων προσώπων στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση νερού από ψύκτη στον οποίο εντοπίστηκε η ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη).

Μετά τις εξειδικευμένες αναλύσεις του Κρατικού Χημείου διαφάνηκε πως στον ψύκτη ρίχθηκε υγρό που περιέχεται σε καθαριστικό (αποφρακτικό) που κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά. Πρόκειται, ωστόσο, για ουσία που χρησιμοποιείται και ως υποκατάστατο από χρήστες ναρκωτικών, αφού μετατρέπεται στον οργανισμό σε GHB (γάμμα-υδροξυβουτυρικό οξύ), ένα ισχυρό κατασταλτικό, το οποίο σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία, ακόμη και θάνατο.

Το γεγονός πως η ουσία αυτή χρησιμοποιείται και ως υποκατάστατο ναρκωτικών στρέφει τις έρευνες σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, αφού ο γιος του 78χρονου είχε συλληφθεί στις 28 Δεκεμβρίου για υπόθεση ναρκωτικών και έκτοτε τελεί υπό κράτηση. Στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, μεθαμφεταμίνη, χάπια έκσταση και κάνναβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, από μαρτυρίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, φαίνεται πως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου ρίχθηκε στην υφιστάμενη μπουκάλα του ψύκτη, το περιεχόμενο άλλης μπουκάλας που περιείχε υγρό GBL, χωρίς να γίνει αντιληπτό πως δεν ήταν νερό. Η 73χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήπιε λεμονάδα, λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ακολούθως ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι και το ίδιο βράδυ εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του.

Την επόμενη ημέρα, γύρω στο μεσημέρι, στο σπίτι έσπευσαν συγγενείς και φίλοι για να συλλυπηθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Εκεί, σύμφωνα πάντα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, αντικαταστάθηκε η μπουκάλα νερού στον ψύκτη. Ωστόσο, φαίνεται πως παρέμειναν ποσότητες της ουσίας GBL στον ψύκτη, με αποτέλεσμα η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού, ηλικίας 81 και 62 χρόνων, καθώς και 78χρονος γείτονάς του να λιποθυμήσουν μετά από κατανάλωση καφέ και νερού. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί, παρείχαν στους δύο αντίδοτο για δηλητηρίαση.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιέχει ποινική πτυχή που διερευνάται, αλλά όλα δείχνουν πως όσα συνέβησαν οφείλονται σε λάθος κι όχι σε δόλο. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναμένουν τις αναλύσεις στο αίμα των τεσσάρων προσώπων, τις εξειδικευμένες εξετάσεις στα δείγματα που λήφθηκαν από τη σορό του 78χρονου και τις επιστημονικές εξετάσεις σε τεκμήρια που λήφθηκαν από το σπίτι, καθώς κι από το υπόγειο στο οποίο διέμενε ο 44χρονος.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις, τότε θα ληφθούν δύο, κομβικές για την υπόθεση, καταθέσεις. Η πρώτη από την 73χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού και η δεύτερη από τον 44χρονο γιο της.