Βροχές, χαλάζι και χιόνια και θερμοκρασία υπό του μηδενός επιφυλάσσει για σήμερα ο καιρός, ενώ σε ισχύ τίθεται και Κίτρινη Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει χαμηλή πίεση, ψυχρή αέρια μάζα και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων.

Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 8:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νωρίς το πρωί για να ενισχυθούν στη συνέχεια και να καταστούν πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί και τοπικά σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές, 8 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στη διάρκεια της νύχτας, ο υδράργυρος αναμένεται να κατρακυλήσει στους – 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Το πεδίο των ανέμων θα είναι κατά διαστήματα σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να βρεθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.