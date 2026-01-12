Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ έως τις 21:00 το βράδυ σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, αναμένεται κατά διαστήματα να επηρεαστεί το νησί από συνδυασμό βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία τοπικά ενδέχεται να είναι παροδικά πυκνή.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση και ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν και αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια θα πνέουν πολύ ισχυροί 6 μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά θα πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.

Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.