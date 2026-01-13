Αφράτο και πυκνό χιόνι σκεπάζει τις πλαγιές και τις φυλλωσιές στις κορυφές του Τροόδους. Το τοπίο ολόλευκο και κρυστάλλινο, με την ομίχλη να αιωρείται ανάμεσα στα δέντρα. Η Κύπρος μπήκε στην κατάψυξη, αναμένοντας απόψε την πιο κρύα της νύχτα για τον φετινό χειμώνα, ανέφερε στο philenews ο ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλης Μούσκος.

Αυτή τη στιγμή, είπε, στο ύψος της Χιονίστρας το χιόνι στοιβάζεται στα 32 εκατοστά και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στις επόμενες ώρες, ενώ στην Πλατεία Τροόδους είναι περίπου 10 εκατοστά χαμηλότερα.

Πρόκειται, σημείωσε ο κ. Μούσκος, για τα πρώτα χιόνια που στοιβάζονται στο Τρόοδος για φέτος. «Μας ικανοποιεί η ποσότητά τους σε σύγκριση με τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη», είπε.

Πέρα από τα χιόνια, σημείωσε ο κ. Μούσκος, απόψε αναμένεται η πιο κρύα νύχτα του φετινού χειμώνα, με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό να πέφτει στους 4 βαθμούς Κελσίου και στα ορεινά να κατρακυλά στου -4 βαθμούς. Εξάλλου, είπε, η θερμοκρασία είναι έως και τέσσερις βαθμούς πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή.

Τις χαμηλές θερμοκρασίες εντείνουν και οι ισχυροί και θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, «καθώς η αίσθηση του κρύου ενισχύεται», υπογράμμισε ο κ. Μούσκος. «Αναμένεται ήλιος με δόντια και αύριο», επεσήμανε ο μετεωρολόγος, με τους ανέμους να εξασθενούν από την Πέμπτη.

Την περιοχή της Κύπρου επηρεάζει μια χαμηλή πίεση και ψυχρή αέρια μάζα, η οποία προέρχεται από τις πολικές περιοχές και αποτελεί κομμάτι της αέριας μάζας που έχει παγώσει την Ευρώπη. Ωστόσο, ο κ. Μούσκος, διευκρινίζει ότι το κομμάτι που έφτασε στην Κύπρο είναι εξασθενημένο και εμπλουτισμένο με υγρασία από τη θάλασσα.

Από αύριο, πάντως, η ψυχρή μάζα υποχωρεί σιγά σιγά από την περιοχή μας και πλέον θα μας επηρεάζουν τα απομεινάρια της. «Τα φαινόμενα από αύριο εξασθενούν, ενώ αναμένεται και ηλιοφάνεια. Παράλληλα αναμένεται μικρή αύξηση της θερμοκρασίας».

Βροχές, πάντως, αναμένονται και την Παρασκευή και το Σάββατο, τις οποίες θα προκαλέσει μια αστάθεια στην περιοχή μας. «Οι βροχές έχουν φτάσει στο 43% για τον μηνά Ιανουάριο, σύμφωνα με τις μετρήσεως μας μέχρι σήμερα στις 8:00 το πρωί», επεσήμανε και πρόσθεσε πως πρόκειται για ποσότητα που συσσωρεύτηκε σε μόλις ένα πενθήμερο.

Φωτογραφίες: Αντώνης Αντωνίου