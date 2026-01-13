Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 66χρονος που συνελήφθη για το σοβαρό επεισόδιο λαθροθηρίας στην περιοχή της Αχέλειας στην Πάφο, κατά το οποίο θηροφύλακες δέχθηκαν απειλή με κυνηγετικό όπλο.

Ο 66χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο αποφάσισε την αποφυλάκισή του υπό όρους, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο συλληφθείς κατηγορήθηκε για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά κυνηγετικού όπλου και εκρηκτικών υλών, λαθροθηρία, καθώς και απειλή προς βιαιοπραγία.

Στο μεταξύ, ο 66χρονος αρνήθηκε να κατανομάσει το δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν μαζί του κατά το περιστατικό και το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι το άτομο που έστρεψε το όπλο εναντίον των θηροφυλάκων πριν τραπεί σε φυγή.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος ύποπτος παραμένει άφαντος, με τις έρευνες της Αστυνομία να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.