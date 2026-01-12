Άφαντος εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος λαθροθήρας που ενεπλάκη στο επεισόδιο κατά των θηροφυλάκων στην Αχέλεια το βράδυ της Παρασκευής. Τρεις μέρες από το σοβαρό συμβάν, ο δεύτερος αυτός άντρας διαφεύγει της σύλληψης, ενώ ο 66χρονος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο ωστόσο δεν ενέκρινε το αστυνομικό αίτημα της κράτησης του.

Ο δεύτερος άντρας που αναζητείται για το συμβάν, είναι σύμφωνα με την Αστυνομία αυτός που έστρεψε το όπλο κατά των θηροφυλάκων το βράδυ της Παρασκευής. Κατά το επεισόδιο, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας που περιπολούσαν σε αγροτική περιοχής της Αχέλειας, εντόπισαν δύο πρόσωπα να πυροβολούν κατά θηράματος, κατέχοντας αναμμένο φανάρι.

Οι θηροφύλακες προχώρησαν σε έλεγχο των δύο υπόπτων, ο ένας από τους οποίους σύμφωνα με τους θηροφύλακες έστρεψε το όπλο εναντίον τους και να τους απείλησε, πριν τραπούν σε φυγή.

​Οι θηροφύλακες ανέκοψαν τον ένα ύποπτο, ηλικίας 66 ετών, ενώ ο δεύτερος διέφυγε. Στην κατοχή του 66χρονου εντοπίστηκαν 18 φρεσκοσκοτωμένες φάσσες, ενώ στο σημείο όπου είχαν ριχθεί οι πυροβολισμοί, εντοπίστηκε ακόμη μία φρεσκοσκοτωμένη φάσσα, δύο πλήρη φυσίγγια φλομπέρ και τέσσερα κενά φυσίγγια φλομπέρ.