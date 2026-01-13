Με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση και της Κυπριακής Δημοκρατίας υλοποιείται έργο για τις υποβοηθούμενες εθελούσιες επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών, διάρκειας 18 μηνών με προϋπολογισμό €8,38 εκατ. το οποίο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €8.385.574,00, ενώ το έργο υλοποιείται από την 1η Ιουλίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών.

«Κύριος στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ενίσχυση των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μηχανισμών που υποστηρίζουν τη διαδικασία επιστροφής, εξασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται.

«Μέσω της δράσης αυτής, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των διοικητικών δομών που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιστροφών, η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και η προώθηση βιώσιμων λύσεων για τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους», προστίθεται.

«Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Τμήματος Μετανάστευσης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας για τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και την προώθηση μιας ανθρώπινης, δίκαιης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, σε συμφωνία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.