Ξανά στο προσκήνιο μετά και το θέμα της άρσης της ασυλίας του βουλευτή ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα, ήρθε το νομοσχέδιο για την κατοχύρωση της ασυλίας σε βουλευτές για τον λόγο και την ψήφο τους μόνο, καλύπτοντας και τις αντιπολιτευτικές τους δηλώσεις.

Το θέμα ανάγεται από το 2019 όπου το πρώτο νομοσχέδιο είχε συζητηθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών όπου είχε εγερθεί ο προβληματισμός κατά πόσον η βουλευτική ασυλία είναι ορθό να περιορίζεται στην ελευθερία ψήφου ή έκφρασης γνώμης, ή πρέπει να καλύπτει και δηλώσεις βουλευτών, π.χ. όταν ασκούν αντιπολιτευτική κριτική. Τελικά αποσύρθηκε το 2020 και κατόπιν επανεξέτασης του θέματος και συνεννοήσεων με τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, αναθεωρήθηκαν οι τροποποιήσεις αναφορικά με τη βουλευτική ασυλία, ώστε να καλύπτεται και οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη διενεργούμενη από τους βουλευτές κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων.

Επί υπουργίας Έμιλυς Γιολίτη ετοιμάστηκε νέο νομοσχέδιο που αναφέρεται στον περί της 16ης Τροποποίησης του Συντάγματος νόμο του 2020. Στις 5/1/2021 κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 83 του Συντάγματος με στόχο τον προσδιορισμό των ορίων και του εύρους της βουλευτικής ασυλίας, χωρίς να φαλκιδεύεται το αναφαίρετο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται ένεκα οποιασδήποτε εκφρασθείσας γνώμης ή ψήφου δοθείσας από αυτούς, ή ένεκα οποιασδήποτε δήλωσης ή πράξης διενεργουμένης από αυτούς, κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που υπογράφει ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, σκοπός του νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 83 του Συντάγματος, προσδιορίζονται τα όρια του εύρους της βουλευτικής ασυλίας ώστε να καλύπτει το δικαίωμα ψήφου και έκφρασης γνώμης, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη διενεργούμενη από τους βουλευτές κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται τα όρια και το εύρος της βουλευτικής ασυλίας σε ένα σύγχρονο κράτος Δικαίου, χωρίς να φαλκιδεύεται το αναφαίρετο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης ή ψήφου κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή. Η ασυλία καλύπτει επίσης κάθε δήλωση ή πράξη κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων ώστε να είναι ανεμπόδιστη η βουλευτική δραστηριότητα.

Συγκυρία λόγω Σύκα

Η χρονική συγκυρία που το νομοσχέδιο του 2021 ήρθε τώρα στο προσκήνιο δεν είναι τυχαία. Για έναν βουλευτή ζητήθηκε ήδη η άρση της ασυλίας του ενόψει καταγγελίας εναντίον του για βιαιοπραγία κατά της συντρόφου του, ενώ πιθανόν να υποβληθεί και δεύτερο αίτημα για εν ενεργεία βουλευτή. Η πρώτη περίπτωση αφορά στον Νίκο Σύκα του ΔΗΣΥ, ο οποίος καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για κατ’ ισχυρισμόν άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον της ενώ βρίσκονταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα. Η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης από την Αστυνομία και παρά την απόσυρση εκ των υστέρων του παραπόνου, οι έρευνες συνεχίζονται και ο Γενικός Εισαγγελέας έχει υποβάλει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για την άρση της ασυλίας του.

Η υπόθεση δεν αφορά ουδόλως την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή, ο οποίος δεν έχει φέρει ένσταση στο αίτημα για άρση της ασυλίας του, ωστόσο εξέφρασε τη θέση πως θέλει να επιχειρηματολογήσει γιατί δεν θα φέρει ένσταση. Θεωρείται σίγουρο πως δεδομένων των συνθηκών το Δικαστήριο θα άρει την ασυλία του, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις Αρχές να διερευνήσουν μέχρι τέλους την υπόθεση, να ανακρίνουν τον βουλευτή και να ληφθεί η τελική απόφαση όταν στη Νομική Υπηρεσία θα έχουν όλα τα δεδομένα ενώπιόν τους.

Όσον αφορά τον έτερο βουλευτή, αφορά στον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, ο οποίος ελέχθηκε από την Αρχή κατά της διαφθοράς και στο πόρισμα το οποίο ετοιμάστηκε τού επιρρίπτονται ευθύνες μαζί με άλλα πρόσωπα. Το πόρισμα, καθώς και ο φάκελος της υπόθεσης μελετάται από τη Νομική Υπηρεσία ώστε να αποφασίσει κατά πόσον θα υποβάλει αίτημα στο Ανώτατο για την άρση της ασυλίας του.