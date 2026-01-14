Μια ομάδα αναρχικών επιτέθηκε στις 10 του Γεννάρη στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό σπάζοντας την γυάλινη πόρτα, σύμφωνα με ενημέρωση από το κόμμα καθώς και βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΔΗΠΑ έχει ήδη καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία.

Η ομάδα αναρχικών που ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης υποστηρίζει ότι προχώρησε στην πράξη αυτή με αφορμή το «σκάνδαλο διαφθοράς» από το πολύκροτο βίντεο που ανέβασε στο Χ λογαριασμός με την επωνυμία «Emily Thompson».

Σε κείμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα athens.indymedia.org, την ευθύνη αναλαμβάνει ομάδα με την επωνυμία «Άναρχη κατά της Διαφθοράς». Το βίντεο στο Instagram ανέβασε ο λογαριασμός με την επωνυμία antifazone_cy.

Ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μαρίνος Κλεάνθους, ανέφερε στο philenews ότι το θέμα με την επίθεση στα γραφεία του κόμματος πήρε πολιτικές διαστάσεις μετά και την ανακοίνωση ενός αναρχικού γκρουπ. «Παίρνει χαρακτηριστικά πολιτικής διαφωνίας η υπόθεση. Η Αστυνομία έδωσε τη δέουσα σοβαρότητα. Μέσα στα γραφεία δε σημειώθηκαν κάποιες ζημιές», σημείωσε ο aντιπρόεδρος του κόμματος.

Φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό.

Ήδη προχωρήσαμε σε καταγγελία και αναμένουμε από τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν το καθήκον τους.

Το να επιχειρείται, μάλιστα, να “βαφτιστεί” η βία ως «κάθαρση» είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν φιμώνεται.

Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμός στους θεσμούς.

Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο – όχι με απειλές, επιθέσεις και καταστροφές.»

Ανάρτηση Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Η επίθεση και οι βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό είναι καταδικαστέοι και συνιστούν ευθεία προσβολή και επίθεση κατά της Δημοκρατίας, την οποία έχουμε ευθύνη όλοι να διαφυλάξουμε. Τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν πολιτική έκφραση αλλά πράξη βίας που υπονομεύει τον δημοκρατικό διάλογο και τον σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς. Οι διαφωνίες εκφράζονται με λόγο και επιχειρήματα, όχι με καταστροφές. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Είναι καθήκον όλων μας να απομονώσουμε τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές και να διαφυλάξουμε το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές μας αξίες.»