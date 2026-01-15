Η μεταφορά του κατά παραδοχήν σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, στη χώρα καταγωγής του για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του δεν κινείται πλέον στη σφαίρα της σεναριολογίας.

Ο 75χρονος όχι μόνο υπέβαλε σχετικό αίτημα στο Ισραήλ απ΄ όπου κατάγεται, αλλά και η γειτονική χώρα το έχει εγκρίνει. Αυτή τη στιγμή όπως ανέφερε αρμόδια πηγή στον «Φ», ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, και έχει αλληλογραφία με τις αρμόδιες Αρχές της χώρας.

«Ο υπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εξετάσει το αίτημα» μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, ενώ η ίδια πηγή μας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Φυτιρής είναι σε διαδικασία ανταλλαγής αλληλογραφίας με αρμόδια Αρχή του Ισραήλ, επιχειρώντας να διασφαλίσει ότι ο Αϊκούτ δεν θα πέσει στα μαλακά σε ενδεχόμενη μεταφορά του εκεί για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Στην προσπάθειά μας να εμβαθύνουμε ως προς το στάδιο που βρίσκεται η επίσημη επιστολογραφία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το θέμα, πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Φυτιρής έχει λάβει απάντηση ως προς τις πρόνοιες του ποινικού κώδικα της γειτονικής χώρας για το αντίστοιχο αδίκημα του σφετερισμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να μην υπάρχει απόκλιση ως προς την ποινή φυλάκισης που επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Θυμίζουμε εδώ ότι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στις 24 Οκτωβρίου του 2025 επέβαλε 5ετή κάθειρξη στον 75χρονο μετά από παραδοχή του στις πιο σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε («δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο»).

Πάντως, στον κατάλογο με τις διμερείς συμβάσεις μεταφοράς καταδίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ.

Κύπρος και Ισραήλ έχουν συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η υγεία, η ενέργεια, η επιστήμη και η μετανάστευση.

Πάντως, για το θέμα μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ έχει απασχολήσει και πολιτικά πρόσωπα, που εκφράζουν εμφανή σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο μεταφοράς του. Είναι ενδεικτική η επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη.

Στην επιστολή που είχε σταλεί μια εβδομάδα μετά την επιβολή της ποινής στον Αϊκούτ, εκφραζόταν η θέση πως η ποινή κρίνεται χαμηλή με βάση το γεγονός ότι ανήγειρε 10.000 οικιστικές μονάδες και απεκόμισε εκατομμύρια ευρώ και ότι άλλος κατηγορούμενος για διαφήμιση τέτοιων παράνομων αναπτύξεων έχει τιμωρηθεί με κάθειρξη 2,5 ετών.

Στη συνέχεια και με άξονα την προαναφερθείσα θέση, ο κ. Παπαδούρης είχε υποβάλει ερώτημα για το γεγονός ότι από το κατηγορητήριο αποσύρθηκαν οικονομικής φύσεως αδικήματα. Ακόμη, ερωτούσε τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσον τίθεται θέμα μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του και αν υπάρχει τέτοιο αίτημα.

Σε σχετικό διάβημα για το ενδεχόμενο μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ προέβη και ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου (ΔΗΣΥ), Νίκος Γεωργίου. Απέστειλε επιστολή την περασμένη Τετάρτη (7/1) στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, υποβάλλοντας επτά ερωτήματα.

Ζητεί να πληροφορηθεί, μεταξύ άλλων, «με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι ενδεχόμενη μεταφορά του καταδικασθέντος δεν θα υπονομεύσει την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα της ποινής που επέβαλαν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Επιπλέον, ερωτά κατά πόσον η Δημοκρατία προτίθεται να κινήσει αστικές διαδικασίες εναντίον του κ. Αϊκούτ, αλλά και «πέραν των νομικών παραμέτρων που διέπουν τέτοιου είδους υποθέσεις, ποια είναι η πολιτική θέση της Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα».