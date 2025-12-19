Ενώπιον του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, βρίσκεται αίτημα του κατά παραδοχή σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, για μεταφορά του στο Ισραήλ. Κι αυτό προκειμένου να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του.

Διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως το σχετικό αίτημα τυγχάνει ήδη χειρισμού από τον νέο πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου. Πηγή της εφημερίδας μας σημείωσε πως ο νέος υπουργός «προσπαθεί να τηρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες» και ότι «είναι σε συνεννόηση» και με άλλα τμήματα της Δημοκρατίας.

Πάντως, βάσει της νενομισμένης διαδικασίας εναπόκειται στον εκάστοτε υπουργό πώς θα ενεργήσει. Το σενάριο αυτό είχε καταγραφεί από τον «Φ» από την πρώτη ημέρα που επιβλήθηκε πενταετής κάθειρξη στον 75χρονο κατά παραδοχή σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Το θέμα συζητείτο σε κύκλους που ξέρουν δεδομένα για την υπόθεση και είχε τεθεί στον «Φ» υπό μορφή πληροφόρησης. Όπως γράφαμε, το σενάριο έφερε τον Αϊκούτ «να ετοιμάζει αίτημα προκειμένου να εκτίσει την ποινή του σε χώρα της καταγωγής του» και δη το Ισραήλ.

Σημειώναμε πως σε περίπτωση επαλήθευσης του σεναρίου, το βάρος θα έπεφτε στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στη διακριτική του ευχέρεια είναι κατά πόσον θα δώσει το τελικό «ΟΚ».

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο που καταδικάζεται σε φυλάκιση και μεταφερθεί σε άλλη χώρα, τότε εκτίει την ποινή με βάση τους κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε στον Αϊκούτ πενταετή φυλάκιση για έκαστη από τις 40 κατηγορίες σφετερισμού που παραδέχθηκε και αφορούν «δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο».

Οι ποινές είναι συντρέχουσες. Μάλιστα, στη βάση της νομοθεσίας θα προσμετρηθεί ο χρόνος που προφυλακίστηκε, δηλαδή θεωρείται πως εκτίει την ποινή του από τις 19/06/2024. Το αδίκημα, σύμφωνα με την ετυμηγορία, έγινε σε βάθος χρόνου 10 ετών και 5 μηνών «και αφορούσε μεταξύ άλλων 40 τεμάχια γης, συνολικής αξίας €38.948.000 και με το συνολικό εμβαδό των εν λόγω τεμαχίων να ανέρχεται σε 394.969τ.μ.».