Κύκλοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα της καταδίκης του επιχειρηματία, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, για μεγάλης κλίμακας σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, εκτιμούν στη βάση πληροφοριών πως ο 74χρονος Τουρκοϊσραηλινός επιχειρηματίας θα προβεί σε ενέργειες για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα από πλευράς του στις αρχές της γειτονικής χώρας ώστε να τον δεχθούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Αν οι ισραηλινές Αρχές αποδεχθούν το αίτημά του, τότε θα απομένει και την έγκριση της μεταφοράς του από τον υπουργό Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή, τον Μάριο Χαρτσιώτη.

Όπως είναι γνωστό, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στις 24/10 του επέβαλε 5ετή κάθειρξη μετά από παραδοχή του στις πιο σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε («δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο»). Μάλιστα, η ετυμηγορία του τριμελούς δικαστικού σώματος δεν έχει εφεσιβληθεί από την υπεράσπισή του, αλλά ούτε και από την κατηγορούσα Αρχή, εντός της προθεσμίας των 10 και 15 ημερών, αντιστοίχως.

Ο Αϊκούτ τελούσε υπό κράτηση από το καλοκαίρι του 2024 για την υπόθεση, χρονικό διάστημα που συνυπολογίζεται στη συνολική του ποινή. Ενδεχόμενη μεταφορά του στο Ισραήλ ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα την αποφυλάκισή του σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Κι αυτό γιατί μετά τη μεταφορά του θα υπόκειται στους νόμους και στους κανονισμούς της χώρας που θα τον δεχθεί.

Η κυρίαρχη θέση που εκφράζεται σε πολιτικής φύσεως συζητήσεις για το όλο ζήτημα και τέθηκαν υπόψιν του «Φ», είναι ότι ενδεχόμενη μεταφορά του θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη αποφυλάκισή του με αρνητικές συνέπειες σε ό,τι αφορά το εθνικό μας πρόβλημα. Θεωρούν πως με ενδεχόμενη επιείκεια απέναντι σε έναν κατά παραδοχή σφετεριστή, δεν θα σταλθεί ηχηρό μήνυμα για αποτροπή φαινομένων σφετερισμού περιουσιών Ελληνοκυπρίων.

Αυτή η ανησυχία φαίνεται να εκφράζεται εμμέσως και από επιστολή που όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» απέστειλε ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη.

Στην επιστολή που στάλθηκε μια εβδομάδα μετά την επιβολή της ποινής στον Αϊκούτ, εκφράζεται η θέση πως η ποινή κρίνεται χαμηλή με βάση το γεγονός ότι ανήγειρε 10.000 οικιστικές μονάδες και απεκόμισε εκατομμύρια ευρώ και ότι άλλος κατηγορούμενος για διαφήμιση τέτοιων παράνομων αναπτύξεων έχει τιμωρηθεί με κάθειρξη 2,5 ετών.

Στη συνέχεια και με άξονα την προαναφερθείσα θέση, ο κ. Παπαδούρης υποβάλλει ερώτημα για το γεγονός ότι από το κατηγορητήριο αποσύρθηκαν οικονομικής φύσεως αδικήματα. Ακόμη, ρωτά το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσον τίθεται θέμα μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του και αν υπάρχει τέτοιο αίτημα.

Τέλος, επισημαίνεται το γεγονός ότι εκκρεμεί απάντηση από τον Γιώργο Σαββίδη σε επιστολή που είχε αποστείλει το κίνημα, με την οποία εισηγήθηκε όπως ο Γενικός Εισαγγελέας εκδώσει αυστηρή προειδοποίηση σε διεθνείς πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, επισημαίνοντάς τους ότι παραβιάζουν την κυπριακή και διεθνή νομοθεσία όταν ενοικιάζουν ακίνητα στα κατεχόμενα χωρίς τη νόμιμη έγκριση των ιδιοκτητών τους.