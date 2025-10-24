Ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων επιβλήθηκε στον κατά παραδοχή σφετεριστή ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας (Χριστιάνα Παρπόττα – Π.Ε.Δ., Χρίστος Ρασπόπουλος – Α.Ε.Δ., Παναγιώτης Σαββίδης – Ε.Δ.) επέβαλε την εν λόγω ποινή για τις 40 κατηγορίες που παραδέχθηκε και αφορούν «δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο». Η ανάγνωση της ετυμηγορίας από το τριμελές δικαστικό σώμα άρχισε στις 11:00.

Τα αδικήματα που διέπραξε αφορούν 40 τεμάχια γης, εμβαδού που πλησιάζει τα 400.000 τετραγωνικά μέτρα και αξίας που αγγίζει τα €40 εκατ. Σύμφωνα με τα παραδεκτά γεγονότα, συνάγεται ότι ο σφετερισμός αφορά 40 τεμάχια γης, έκτασης 385.969 τετραγωνικών μέτρων και αξίας -στη βάση εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου– €38.855.000.

Όλα αυτά αφορούν παράνομες αναπτύξεις πέντε κτηριακών συγκροτημάτων που έγιναν στον Άγιο Αμβρόσιο (Ceasar Cliff), στο Τρίκωμο (Ceasar Resort), στα Γαστριά (Ceasar Beach και Ceasar Blue) και στην Ακανθού (Ceasar Breeze και Ceasar Bay).

Στην ουσία, ο Αϊκούτ παραδέχθηκε ενοχή σε αδικήματα που σε ελεύθερη γλώσσα αποτελούν σφετερισμό και βάσει του ποινικού κώδικα επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά έτη.

Υπό το δεδομένο, μάλιστα, ότι τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω ποινικού αδικήματος, για πρώτη φορά στα χρονικά αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης, η απόφαση του Δικαστηρίου είναι καινοφανής.

Να σημειωθεί ότι ο Αϊκούτ κρατείται από τον Ιούνιο του 2024. Στην ποινή που του επιβλήθηκε συνυπολογίζεται και ο χρόνος που παρήλθε από την ημέρα της σύλληψής του.