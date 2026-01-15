Παρανομίες και παρατυπίες σε δεκάδες τουρκοκυπριακά υποστατικά στα Λεύκαρα εντόπισε η Υπηρεσία Διαχείρισης τ/κ περιουσιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παραχωρήθηκαν στον «Φ» έπειτα από χαρτογράφηση της περιοχής, η οποία διενεργήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε πως από τα 105 τ/κ υποστατικά στα Λεύκαρα στα περίπου 30 υπήρχαν παρανομίες/παρατυπίες.

Σε αυτά τα υποστατικά διαπιστώθηκε πως είτε δεν καταβαλλόταν το ενοίκιο κανονικά, είτε είχε αποβιώσει ο αρχικός μισθωτής και το υποστατικό χρησιμοποιείτο από κληρονόμους (χωρίς εν ισχύι σύμβαση μίσθωσης), είτε χρησιμοποιείτο παράνομα χωρίς σύμβαση μίσθωσης, είτε διενεργήθηκαν παράνομες προσθήκες/μετατροπές.

Μέχρι στιγμής απεστάλη μία επιστολή για έξωση και άλλες περίπου δέκα προειδοποιητικές για άρση των παρανομιών.

Επιπρόσθετα, 15 από αυτά τα υποστατικά διαπιστώθηκε πως είναι σε άσχημη κατάσταση. Σύμφωνα με την ανώτερη λειτουργό Εσωτερικών της Υπηρεσίας Διαχείρισης τ/κ Περιουσιών, Έλενα Καρεκλά, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν ποια από αυτά μπορούν να επιδιορθωθούν (και με ποιο κόστος) και ποια κρίνονται ως κατεδαφιστέα.

Η εφημερίδα μας ζήτησε τα στοιχεία αυτά έπειτα από νέες καταγγελίες του δημάρχου Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, ο οποίος ανέφερε πως επί δεκαετίες υπήρξε πλιάτσικο διαχείρισης τ/κ περιουσιών στην περιοχή, ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής στις 20 Ιανουάριου.

«Μετά από δύο συσκέψεις που έγιναν με δική μου πρωτοβουλία έχουν κινητοποιηθεί σε βαθμό που στέλνουν επιστολές και ζητούν πίσω τις κατοικίες. Για τόσα χρόνια τι έκαναν για να υπάρξει νομιμότητα; Τι μπορεί να αμφισβητήσει την τοποθέτηση ότι επρόκειτο για πλιάτσικο; Εγώ αυτή την προσπάθεια την ανέλαβα από το 2017 όταν ανέλαβα δήμαρχος», σημείωσε ο κ. Σοφοκλέους, υποδεικνύοντας πως αίτημα του δήμου είναι να νομιμοποιηθούν όσοι κατέχουν τ/κ περιουσίες και να επιδιορθωθούν οι επικίνδυνες οικοδομές. «Η διαχείριση ήταν εις βάρος των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας. Τις τελευταίες ημέρες αποστέλλονται επιστολές σε άτομα που παρακρατούν τ/κ περιουσίες. Έπειτα από πολλές δεκαετίες γίνεται σοβαρός έλεγχος ποιοι τις κατέχουν κι εάν είναι νόμιμοι οι δικαιούχοι. Κατήγγειλα και κατέθεσα ονόματα ενώπιον του προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων. Τα ονόματα είναι και στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών».

Η Υπηρεσία Διαχείρισης τ/κ περιουσιών πάντως σημειώνει πως οι ενέργειές της δεν προέκυψαν από τις καταγγελίες του δημάρχου Λευκάρων, αλλά ήταν αποτέλεσμα της τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας τον περασμένο Ιούλιο. «Οι ενέργειες της Υπηρεσίας στα Λεύκαρα δεν προέκυψαν λόγω των προτροπών και των καταγγελιών από πλευράς του δημάρχου, αλλά ως μέρος του νέου ευρύτερου και στοχευμένου πλαισίου δράσης της Υπηρεσίας, για καλύτερη διαχείριση των τ/κ περιουσιών, το οποίο σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται ακριβώς μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας», σημείωσε η κ. Καρεκλά. Η ανώτερη λειτουργός της Υπηρεσίας διαχείρισης τ/κ περιουσιών υποστήριξε, ακόμη, πως οι καταγγελίες του δημάρχου «ήταν γενικές και αόριστες παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε επανειλημμένα να παραθέσει γραπτώς τα στοιχεία».