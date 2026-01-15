Αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης, με πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, επισημαίνουν οι βρετανικές αρχές σε ταξιδιωτική οδηγία που εκδόθηκε χθες 14/01.

Σύμφωνα με την οδηγία του Foreign, Commonwealth & Development Office, η κλιμάκωση των εντάσεων σε περιφερειακό επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσει σε διαταραχές στα ταξίδια, ακυρώσεις πτήσεων ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Επιπλέον, οι Βρετανικές Αρχές εξέδωσαν παρόμοιες ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Συγκεκριμένα, ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε για το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Ομάν, το Κατάρ, την Σαουδική Αραβία, την Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Υεμένη, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.