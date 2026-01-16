Τη θέση ότι δεν υπήρχε τρόπος να γνωρίζει η κατηγορούμενη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια, Εύα Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, αν τα ακίνητα που προωθούσε προς πώληση ήταν ε/κ ιδιοκτησίας, υποστήριξε την Παρασκευή η υπεράσπιση, κατά τη συνέχιση της αντεξέτασης μάρτυρος ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Κατά τη δικάσιμο της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της ανακρίτριας Δήμητρας Σταύρου από την υπεράσπιση και θα κληθούν προς εξέταση την ερχόμενη εβδομάδα νέοι μάρτυρες από μέρους της κατηγορούσας αρχής. Για την ερχόμενη εβδομάδα ορίστηκαν δύο νέες δικάσιμες, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αμφότερες τις 9:00 π.μ.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Σωτήρης Αργυρού, εξέφρασε ενώπιον του Δικαστηρίου τη θέση ότι η υπόθεση εμπεριέχει πολιτικά κίνητρα, καθώς και ότι δεν διεξήχθη αμερόληπτη έρευνα από μέρους των ανακριτικών αρχών για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης. Η μάρτυρας, ανακρίτρια Δήμητρα Σταύρου, αντέκρουσε τις τοποθετήσεις της υπεράσπισης, λέγοντας ότι τα αδικήματα με τα οποία κατηγορείται η κτηματομεσίτρια είναι ποινικά, καθώς και ότι η διερεύνηση γίνεται αντικειμενικά, με τη συλλογή μαρτυριών τόσο υπέρ όσο και κατά.

Στη σημερινή διαδικασία, κατά την αντεξέταση της ανακρίτριας Δήμητρας Σταύρου, η υπεράσπιση υποστήριξε τη θέση ότι οι ανακριτικές αρχές δεν προχώρησαν σε ενέργειες για διερεύνηση της αναφοράς που έκανε η κατηγορούμενη κατά την κατάθεσή της, ότι η πώληση ακινήτων στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές στη βόρεια Κύπρο, διαφημίζεται τόσο σε διάφορα έντυπα περιοδικά (όπως το Forbes και το Belle Vue), όσο και στο διαδίκτυο, χωρίς να γίνεται αναφορά για τον διαχωρισμό μεταξύ ε/κ και τ/κ περιουσιών.

Ο κ. Αργυρού υποστήριξε ότι ήταν καθήκον των ανακριτικών αρχών να εξετάσουν τη θέση της κατηγορούμενης ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων βάσει των διαφημίσεων και ρώτησε τη μάρτυρα αν έγιναν ενέργειες για να διερευνηθεί αυτό, μέσω των περιοδικών στα οποία παρέπεμψε η κατηγορούμενη κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία.

Απαντώντας η μάρτυρας, ανέφερε ότι δεν έγιναν τέτοιες ενέργειες και πρόσθεσε ότι στα άρθρα των περιοδικών στα οποία παρέπεμψε η κατηγορούμενη, γίνεται αναφορά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και στο γεγονός ότι το κατοχικό καθεστώς της «τουρκικής δημοκρατίας βόρειας Κύπρου» αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, όπως και στο γεγονός ότι τα εδάφη της ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αντικρούοντας προς το τέλος της αντεξέτασης τη θέση της υπεράσπισης για έλλειψη αμεροληψίας, η μάρτυρας είπε ότι, αν μεροληπτούσε, δεν θα εκτύπωνε τα άρθρα των περιοδικών στα οποία παρέπεμψε η κατηγορούμενη κατά την κατάθεσή της, ενώ σημείωσε ότι, αφού τα εκτύπωσε, διαπίστωσε «με έκπληξη» ότι έκαναν εκτενή αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο λόγω της κατοχής μέρους των εδαφών από την Τουρκία.

Ο κ. Αργυρού, διαβάζοντας απόσπασμα από άρθρο περιοδικού που διαφημίζει ακίνητα προς πώληση στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, σημείωσε πως αναφέρει ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιοχές αυτές και ότι η πράξη καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.

Ρώτησε τη μάρτυρα αν έγιναν ενέργειες προς το περιοδικό για διερεύνηση της αναφοράς αυτής. Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν έγιναν τέτοιες ενέργειες, γιατί είναι γνωστό ότι η καταχώρηση των πράξεων αγοραπωλησίας στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές γίνεται σε μη ελεγχόμενο «κτηματολόγιο» του κατοχικού καθεστώτος, όπως η ίδια είπε.

Εξάλλου, η μάρτυρας ανέφερε αργότερα, απαντώντας σε ερώτηση της υπεράσπισης, ότι η κατηγορούμενη είχε αναφέρει στην κατάθεσή της πως γνώριζε πως είναι χωρισμένη η Κύπρος σε δύο μέρη και πως έπρεπε να περάσει από έλεγχο στα σημεία διέλευσης, μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ο κ. Αργυρού ανέφερε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε αφιχθεί ποτέ μέσω του παράνομου αεροδρομίου στην κατεχόμενη Τύμπου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πουθενά στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε δρόμους ή στα σημεία διέλευσης ενημερωτικές και προειδοποιητικές πινακίδες που να αναφέρουν ότι απαγορεύονται ή ότι ελλοχεύουν κινδύνους οι αγοραπωλησίες ακινήτων στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, λόγω παράνομης εκμετάλλευσης ε/κ περιουσιών.

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πινακίδες, ανέφερε όμως υπάρχουν πολλές πληροφορίες και στο διαδίκτυο αναφορικά με την κατάσταση στην Κύπρο, λόγω της κατοχής, και πρόσθεσε ότι όσοι καταπιάνονται επαγγελματικά με την πώληση ακινήτων οφείλουν να ερευνήσουν και να ενημερωθούν.

Η υπεράσπιση απηύθυνε ερωτήσεις στην μάρτυρα και για τη διαδικασία μέσω της οποίας οι ανακριτικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα ακίνητα που προωθούσε η κατηγορούμενη προς πώληση είναι ε/κ ιδιοκτησίας. Η κ. Σταύρου ανέφερε ότι η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία και ακολούθως αναζήτησε και εντόπισε τους ιδιοκτήτες μέσω του Κτηματολογίου Κερύνειας.

Ο κ. Αργυρού ρώτησε αν θα μπορούσε οποιοσδήποτε να λάβει πληροφορίες μέσω κτηματολογίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη μάρτυρα να απαντά αρνητικά. Επίσης, η υπεράσπιση εξέφρασε τη θέση ότι το Κτηματολόγιο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις περιπτώσεις ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν απευθυνθεί στην επιτροπή αποζημιώσεων για την πώλησή τους.

ΚΥΠΕ