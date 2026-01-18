Φόνος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πάφο μετά από συμπλοκή. Τη ζωή του έχασε ο 41χρονος κάτοικος Κύπρου από τη Βουλγαρία, Georgi Marinov Ivanov, με την Αστυνομία να διερευνά φόνο εκ προμελέτης. Για την υπόθεση οι Αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν 30χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του philenews, το θύμα ήρθε στην Πάφο από τη Λεμεσό μαζί με άλλα τέσσερα άτομα προκειμένου να συναντήσουν τον φερόμενο ως δράστη με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές.

Κατά τη συνάντηση ακολούθησε συμπλοκή, με τον 30χρονο να φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τραυμάτισε με αυτό θανάσιμα τον 41χρονο.

Ο 30χρονος συνελήφθη στη σκηνή από την Αστυνομία, που έσπευσε μετά από τηλεφωνήματα πολιτών που αντιλήφθηκαν το επεισόδιο.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Γύρω στις 11:40 μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι. Τα μέλη της Αστυνομίας συνόδευσαν το εν λόγω όχημα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας είναι ο Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 το πρωί.

Εντός του οχήματος, επέβαινε επίσης, 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, με εγκαύματα τριβής και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι ο 41χρονος μαζί με τους άλλους τέσσερις, μετέβησαν από τη Λεμεσό, στην Πάφο, μετά από συνεννόηση με τον 30χρονο, για επίλυση μεταξύ τους διαφορών. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας που είχαν, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 41χρονο με μαχαίρι.

Ο 30χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Περισσότερα σε λίγο…