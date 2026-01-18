Μέτρα για την πάταξη του εγκλήματος ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε από κοινού συνάντηση με δήμαρχο Λάρνακας και Αστυνομία, μετά το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα. Όπως είπε, αποφασίστηκε να είναι συνεχής η παρουσία της Αστυνομία, να ενισχυθεί η Δύναμη στην περιοχή και να γίνονται περιπολίες. «Θα μας κρίνουν τα αποτελέσματα. Χρειάζεται επίμονη, δεν είναι απλά τα πράγματα», υπογράμμισε ο υπουργός.

Μέσα σε λίγες ώρες έσπευσε ξανά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρής, προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες σε σχέση με το τρομακτικό επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών και άγριας συμπλοκής χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Φυτιρής συνοδεύεται από τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, ο οποίος χθες είχε ζητήσει τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία, υποδεικνύοντας πως τα επεισόδια που έγιναν δεν αρμόζουν σε σύγχρονες πόλεις.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, από την πλευρά του, εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για το συμβάν στη Λάρνακα, που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα και έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, προς εντοπισμό όλων όσοι ενέχονται. Σε γραπτή του δήλωση το πρωί ανακοίνωσε ταχείες διαδικασίες επιστροφής για αλλοδαπούς που παρανομούν, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπριας κλίμακας επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και της Αστυνομίας κατά την οποία είχαν συλληφθεί 30 άτομα.

Ο Υπουργός κάλεσε τον κόσμο να συνδράμει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ακόμα και με ανώνυμες πληροφορίες, σημειώνοντας πως κατανοεί τις ανησυχίες πολιτών.

«Το οργανωμένο έγκλημα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχει εκτραχυνθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και η εξάλειψη του απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Στην πατρίδα μας είτε τοπικές είτε ξένες εγκληματικές οργανώσεις πρέπει και θα αντιμετωπιστούν με κάθε δυνατό τρόπο εντός του ισχύοντων νόμων», σημείωσε ο κ. Φυτιρής, τονίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι η ασφάλεια των πολιτών σε όλες τις πόλεις και την ύπαιθρο της Κύπρου μας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βύρας ζητά αποτελέσμα και υπογραμμίζει πως ο Δήμος θα συνδράμει με όποιον τρόπο του ζητήθει.