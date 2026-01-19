Mεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ετοιμάζει ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας με σκοπό τον καθορισμό στρατηγικής κατά ενεργειών του Δημάρχου Λευκωσίας, που θεωρούν ότι υποσκάπτουν την εντός των τειχών πόλη και τους οδηγούν σε επαγγελματικό αδιέξοδο.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία και προς το Δημαρχείο. Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι στη συγκέντρωση θα παρευρεθούν περίπου 500 άτομα, κάτι ασύνηθες για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με σκοπό να σταλούν μηνύματα εναντίωσης σε προωθούμενες ρυθμίσεις.

Εκ μέρους του Συνδέσμου, ο κ. Λάκης Ζωϊδης ανέφερε στο philenews, πως στη συγκέντρωση θα αποφασιστεί υποβολή αιτήματος συνάντησης με τον δήμαρχο ενώ παράλληλα θα ζητηθεί εμφάνιση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε, πως εντός Φεβρουαρίου θα οργανωθεί κλείσιμο της αγοράς των πεζοδρόμων και πορεία προς το Δημαρχείο.

Αναφερόμενος στις θέσεις του Συνδέσμου για την ανάπλαση της πόλης, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τους καταστηματάρχες και από την όλη προσέγγιση πηγάζουν και οι αντιδράσεις τους, ο κ. Ζωϊδης, επεσήμανε τα ακόλουθα:

1. Ο Σύνδεσμος είναι υπέρ της ανάπλασης των πεζοδρόμων

2. Ο Σύνδεσμος συμφωνεί για τον εξωραϊσμό των προσόψεων και των κτηρίων της περιοχής

3. Στηρίζει την τοποθέτηση νέων σκεπάστρων στους πεζοδρόμους σε όλο το μήκος του

4. Η ενίσχυση του πρασίνου στην περιοχή με την τοποθέτηση περισσοτέρων δέντρων αντιμετωπίζεται θετικά από την πλευρά του συνδέσμου

5. Η διαφύλαξη και ενίσχυση της πρόσβασης στην περιοχή είναι πρωταρχικής σημασίας γι’ αυτούς . Πρέπει να ενισχυθεί και να διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού

6. Η ανάγκη για περισσότερους χώρους επιφάνειας και υπόγειας στάθμευσης πρέπει να είναι προτεραιότητες του Δήμου

7. Ο φωτισμός στην περιοχή πεζοδρόμων χρίζει άμεσης αναβάθμισης και ενίσχυσης

8. Ο Σύνδεσμος εκτιμά, πως οποιεσδήποτε σκέψεις και προθέσεις για επέκταση η περαιτέρω πεζοδρομοποίηση δρόμων και παρόδων θα φέρουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα για την αναζωογόνηση της περιοχής

9. Ο Σύνδεσμος καταστηματαρχών πεζοδρόμων Λευκωσίας τοποθετείται ξεκάθαρα κατά της ανάπλασης – ξηλώματος των πεζοδρόμων και κατασκευής τους εξαρχής επειδή κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις στην περιοχή και τις χιλιάδες των εργαζομένων σε αυτές. Αντί αυτού προτείνεται η τμηματική και όπου χρειάζεται ανακατασκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος με ταυτόχρονο καθαρισμό με αμμοβολή

Αναφορικά με άλλα θέματα ο Σύνδεσμος προτάσσει τις παρακάτω θέσεις

1. Είμαστε υπέρ του ανοίγματος της Μακαρίου και της άμεσης εφαρμογής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Είμαστε κάθετοι ενάντια στην μετακίνηση των λεωφορείων από την πλατεία Σολωμού.

3. Καταγγέλλουμε την παρωδία του εργαστηρίου από Δήμο Λευκωσίας και ΕΤΕΚ. Τα δε συμπεράσματα που ανακοίνωσαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη δεν είναι τα συμπεράσματα του εργαστηρίου.

4. Θεωρούμε ότι σε σχέση με την κάθοδο της αρχιτεκτονικής έχουν γίνει λάθη από την πλευράς του Δημάρχου.