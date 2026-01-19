Πλήρως συνειδητοποιημένος αλλά και ενημερωμένος για την κατάσταση που επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές εμφανίστηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Στην Επιτροπή συζητήθηκε το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και η διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ο Κώστας Φυτιρής από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του επισκέφθηκε τέσσερις φορές το κτίριο των Κεντρικών Φυλακών, ενώ τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσει και πέμπτη επίσκεψη.

Δήλωσε πως όχι μόνο έχει τη βούληση, αλλά έχει και την αποφασιστικότητα ώστε να φέρει αποτελέσματα στις φυλακές. «Τρία πράγματα δε μου άρεσαν ποτέ. Το ‘θα δούμε’, το ‘έχω πρόβλημα που δε λύνεται’ και το ‘εγκαταλείπω’. Αυτές τις φράσεις δε θα τις ακούσετε ποτέ από εμένα», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας προβλήματα στα οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα βουλευτές όπως ο υπερπληθυσμός, η συνύπαρξη ελαφροποινιτών-βαρυποινιτών και άλλα, ο Κώστας Φυτιρής παραδέχτηκε πως πρόκειται για πραγματικά γεγονότα. «Μια φυλακή του 1890 δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα», είπε, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση ανέγερσης νέου κτιρίου εκτός αστικής περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT). Ο Υπουργός τόνισε ότι οι παρατηρήσεις της CPT προσβάλλουν την Κύπρο ως κράτος δικαίου, ενώ επισήμανε ότι επιθυμία του είναι να αλλάξει και τον όρο «Κεντρικές Φυλακές» και να μετονομαστεί σε «Σωφρονιστικό Ίδρυμα».

Για τις 90 νέες θέσεις δεσμοφυλάκων, ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν. Δήλωσε ότι θα αλλάξει και αυτή η ονομασία και θα ονομαστούν «σωφρονιστικοί λειτουργοί» ή «υπάλληλοι», ενώ οι νέοι λειτουργοί θα εκπαιδευτούν πριν εμπλακούν σε καθήκοντα. Την εκπαίδευση δε θα την αναλάβουν αποκλειστικά σωφρονιστικοί υπάλληλοι αλλά θα προσκληθούν ειδικοί εγκληματολόγοι και ψυχολόγοι που ειδικεύονται στον τομέα. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι από εκπαίδευση θα περάσουν και οι σημερινοί δεσμοφύλακες, με τρόπο που δε θα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, ο Κώστας Φυτιρής θα ήθελε οι σωφρονιστικοί λειτουργοί να αποτελούν σώμα ασφαλείας, από τη στιγμή που έχουν εξουσία να χρησιμοποιούν όπλα.

Όσον αφορά τη θέση του διευθυντή των Φυλακών, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τη δική του πληροφόρηση, η θέση εγκρίθηκε από την ΕΔΥ και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν μπορεί ένας διευθυντής φυλακών να προκύπτει από τις εξετάσεις της δημόσιας υπηρεσίας, συνεπώς ιδανικά θα πρέπει να τροποποιηθεί και το σχέδιο υπηρεσίας.

Σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα στις Κεντρικές Φυλακές, ο Υπουργός και η αναπληρώτρια διευθύντρια των Φυλακών υποστήριξαν ότι εδώ και τρεις μήνες λειτουργεί σύστημα εντοπισμού, μέσω του οποίου κατασχέθηκαν μέχρι σήμερα 90 συσκευές. Ο Κώστας Φυτιρής διευκρίνισε ότι το σύστημα απενεργοποίησης σήματος εκκρεμεί για την ώρα και θα το θέμα θα επιλυθεί εντός των επόμενων δύο μηνών.

Ο Υπουργός σημείωσε επιπλέον ότι θα δημιουργηθεί νέα πύλη εισόδου από την οποία θα εισέρχεται το προσωπικό, ώστε να μην εισέρχονται από την κεντρική. Η κύρια είσοδος θα παραμείνει ανοικτή για να χρησιμοποιείται από εργολάβους και επισκέπτες.

Ειδική αναφορά έγινε από τον Κώστα Φυτιρή και στο ζήτημα των αναρρωτικών αδειών, υπογραμμίζοντας πως δε θα πρέπει να θεωρείται δικαιούμενη άδεια, αλλά άδεια που παραχωρείται σε ώρα ανάγκης. Έστειλε μήνυμα προς τους γιατρούς να είναι πιο αυστηροί, υποστηρίζοντας πως κατέχει αποδείξεις για το γεγονός ότι δίνονται αναρρωτικές άδειες μέσω τηλεφώνου.

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Υπουργός

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοποθετήσεις του Υπουργού έδειξαν να αφήνουν ικανοποιημένη μεγάλη μερίδα των βουλευτών που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε την παρέμβαση του ως «κατατοπιστικότατη» και δεν έκρυψε ότι συμφωνεί σε πολλά σημεία μαζί του και πως αν ήταν στη θέση του θα τα αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο. Ο Χρήστος Σενέκης του ΔΗΚΟ μίλησε για «αφοπλιστική ειλικρίνεια» του Υπουργού, ενώ η Αλεξάνδρα Ατταλίδου του Volt επισήμανε ότι από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Κώστας Φυτιρής το έγκλημα έπεσε «όλο στο κεφάλι του», εκφράζοντας την πεποίθηση όμως ότι ο νέος Υπουργός δείχνει να αντέχει.

Πιο επικριτική ήταν η Ρίτα Σούπερμαν του ΔΗΣΥ, η οποία εξέφρασε την ελπίδα να μην επικρατεί η άποψη ότι αν απλώς απενεργοποιηθεί το τηλεφωνικό σήμα εντός φυλακών θα επιλυθεί το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των δεσμοφυλάκων από τη συντεχνία Ισότητα, Γιώργος Μαλτέζος, έδωσε συγχαρητήρια στον Κώστα Φυτιρή για την μέχρι στιγμής παρουσία του στα ηνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, εξαίροντας το πρωτοφανές για εκείνον ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την κατάσταση στις φυλακές. Είπε ακόμα ότι με τις συχνές επισκέψεις έχει ήδη εντοπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους.