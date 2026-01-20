Η Κύπρος είναι τέταρτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη μηχανοκίνηση με 661 επιβατικά αυτοκίνητα ανά χίλιους κατοίκους και δεύτερη σε επιβάτες αεροπλάνων με 12,5 επιβάτες ανά κάτοικο το 2024, σύμφωνα με την έκθεση «Βασικά στοιχεία για τις μεταφορές στην Ευρώπη», της Eurostat.

Η Eurostat έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την έκθεση, η οποία αποτυπώνει βασικά δεδομένα για τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων στην ΕΕ, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τις υποδομές, τον οικονομικό αντίκτυπο, τη χρήση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος έρχεται τέταρτη μεταξύ των κρατών μελών, με τα υψηλότερα ποσοστά μηχανοκίνησης. Ειδικότερα, ο δείκτης για τα οδικά επιβατικά οχήματα ανήλθε σε 661 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους το 2024. Τα υψηλότερα ποσοστά μηχανοκίνησης καταγράφηκαν στην Ιταλία (701 ανά 1.000 κατοίκους), στο Λουξεμβούργο (670) και στη Φινλανδία (666). Παράλληλα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία (424), στη Ρουμανία (444) και στην Ουγγαρία (447 ανά 1.000 κατοίκους). Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 578 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους.

Δεύτερη σε επιβάτες αεροπλάνων

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη αναλογία αεροπορικών επιβατών ανά κάτοικο για το έτος 2024.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, οι χώρες της νότιας ΕΕ με έντονη τουριστική δραστηριότητα παρουσίασαν αυξημένες αναλογίες. Πιο συγκεκριμένα, η Μάλτα κατέγραψε 15,6 επιβάτες ανά κάτοικο, με την Κύπρο να ακολουθεί με 12,5. Υψηλές αναλογίες σημειώθηκαν επίσης στο Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, με 7,5 επιβάτες ανά κάτοικο.

Αντίθετα, οι χώρες της ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν τις επτά χαμηλότερες αναλογίες, όλες κάτω από δύο επιβάτες ανά κάτοικο. Ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε στους 2,3 επιβάτες ανά κάτοικο.

Σημειώνεται ότι, η μέτρηση βασίζεται στον αριθμό των επιβατών που μεταφέρθηκαν με πτήσεις από και προς τη χώρα σε σύγκριση με τον μόνιμο πληθυσμό.

Το 2024, η πλειονότητα των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν από οχήματα ταξινομημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε μεταφορές εντός των ίδιων των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό αυτό ξεπέρασε τα δύο τρίτα. Στην Κύπρο, σχεδόν το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων αφορούσε εθνικές μεταφορές (97,5%), ενώ αντίθετα στη Λιθουανία καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό (11%), με περιορισμένη δραστηριότητα εντός της χώρας.

Απασχόληση στον τομέα των μεταφορών

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024, 6,3 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονταν στον τομέα των μεταφορών, αντιστοιχώντας στο 3,1% της συνολικής απασχόλησης. Από πλευράς εξειδίκευσης, η Ρουμανία ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό στις υπηρεσίες μεταφορών, με 6,2%. Οι λιγότερο εξειδικευμένες χώρες ήταν η Κύπρος (1,7%) και η Γερμανία (1,8%).

Το 2024, τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών καταγράφηκαν στη Γαλλία (854.000 άτομα, 13,7% του συνόλου της ΕΕ), στην Πολωνία (12,2%), στην Ισπανία (12,1%), στη Γερμανία (11,5%) και στην Ιταλία (9,9%). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στη Μάλτα και την Κύπρο, με ποσοστό 0,1% έκαστη του συνόλου της ΕΕ.

