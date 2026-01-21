Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται το νομοσχέδιο που τροποποιεί τη νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε πέρσι και αφορά στη ρύθμιση των συγκεντρώσεων και παρελάσεων.

Με τις νέες αλλαγές που έγιναν ύστερα από τις αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, φαίνεται ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί με τις διαφωνίες του ΑΚΕΛ, το οποίο έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την πλήρη κατάργηση του νόμου για τις συγκεντρώσεις.

Όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φαίδρα Γρηγορίου, δεν χρειάζεται πλέον άδεια για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης ούτε θα έχει κυρώσεις ή ευθύνη ο διοργανωτής.

Σύμφωνα με τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που συνέβαλε στο να επιτευχθούν αλλαγές στη νομοθεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσον αφορά την κουκούλα, οποιοσδήποτε μπορεί να διαδηλώσει με κουκούλα, αν όμως κρατεί σουγιά, ρόπαλο ή άλλο επιθετικό όργανο, η Αστυνομία έχει το δικαίωμα να του ζητήσει να αφαιρέσει την κουκούλα προς εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Μια ειδοποιός διαφορά από την υφιστάμενη νομοθεσία είναι πως με τις αλλαγές που επέρχονται, μεμονωμένες πράξεις βίας από ομάδα προσώπων μπορεί να αντιμετωπιστούν με την απομάκρυνση των ταραχοποιών, ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε το δικαίωμα να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Έσχατο μέτρο, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, είναι η διάλυση συγκέντρωσης ή παρέλασης. Προβλέπεται η χρήση ανάλογης βίας για τη διάλυση παρέλασης ή συγκέντρωσης. Προβλέπεται επίσης ότι η Αστυνομία διατηρεί μητρώο για τις παρελάσεις. Αυτό θεωρήθηκε ως φακέλωμα από το ΑΚΕΛ, ενώ η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι την πρόνοια αυτή τη ζήτησε ο ΟΑΣΕ ώστε να διατηρείται μητρώο απλά για τις συγκεντρώσεις που έγιναν επεισόδια.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σε τοποθέτησή του ανέφερε ότι «μας ικανοποιεί ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς συμφώνησαν και έγιναν οι αλλαγές για τις οποίες φωνάζαμε. Προφανώς, έπρεπε να έρθει ο «μπάτσος» από τον ΟΑΣΕ, γιατί υπάρχει η επιμονή για τον καθορισμό διοργανωτή για την αυθόρμητη εκδήλωση».

Καυγάς μεταξύ βουλευτών του ΑΚΕΛ και των υπολοίπων έγινε σχετικά με τις αυθόρμητες εκδηλώσεις και κατά πόσον πρέπει να οριστεί διοργανωτής ή όχι. Όπως εξηγήθηκε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διοργανωτής υπάρχει χωρίς επιπτώσεις, και δύναται να αποστείλει επιστολή στην Αστυνομία ή την τοπική αρχή, εφτά ημέρες πριν. Στην ενημέρωση αναφέρονται η ώρα και ο τόπος και ο σκοπός. Ξεκαθαρίζεται ότι αν δεν ενημερωθεί η Αστυνομία, αυτό δεν θα επιφέρει καμιά επίπτωση στον διοργανωτή. Όπως επίσης ξεκαθαρίστηκε, αυθόρμητη συγκέντρωση, επιτρέπεται και δεν χρειάζεται ορισμός διοργανωτή.

Ξεκαθαρίστηκε τέλος, ότι απαγορεύεται η εκδήλωση διαμαρτυρίας εντός δημοσίων κτηρίων όχι όμως έξω από αυτά.