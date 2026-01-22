Επισφραγίστηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο χθες το χάσμα μεταξύ της ηγεσίας της Αστυνομίας Κύπρου και των εκπροσώπων των συντεχνιακών αστυνομικών.

Ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών όχι μόνο υπεραμύνθηκε της απόφασής του να αλλάξει το ωράριο των 1.000 και πλέον μελών της Δύναμης, αλλά δεν έδειξε διατεθειμένος να κάνει ούτε βήμα πίσω.

Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος που αντέδρασε όταν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις βουλευτές του ζήτησαν να αναστείλει την απόφαση του μέχρι να εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες που δρομολογήθηκαν (βλ. συνάντηση Μεικτής Επιτροπής Αστυνομίας στις 27/1) ή μέχρι να επιδικαστεί η προσφυγή της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σχετικές προτάσεις περί αναστολής του νέου ωραρίου έκαναν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, και οι βουλευτές Άριστος Δαμιανού και Πανίκος Λεωνίδου.

Ωστόσο, ο κ. Αρναούτης δεν ήθελε καν να ακούσει γι΄ αυτό το ενδεχόμενο. Σε σχετική εισήγηση του Δαμιανού, είπε χαρακτηριστικά: «Ο αρχηγός αποφάσισε αυτό το πράγμα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Όταν έθεσε το ίδιο ζήτημα στο τραπέζι ο κ. Τορναρίτης, ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, απορρίπτοντας τις θέσεις περί μονομερούς απόφασης από πλευράς του: «Και τις δυο συντεχνίες τις ενημέρωσα και προφορικώς και γραπτώς (…) Έχω τις ημερομηνίες. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Να αλλάξω τι; Τον κανονισμό που ψήφισε η Βουλή και πρέπει να εφαρμόσω; Τους άλλους δυο αρχηγούς να τους ρωτήσετε γιατί δεν τον εφάρμοσαν. Νιώθω έντονα γιατί είμαι κι εγώ αστυνομικός. Η Αστυνομία είναι μία και έχει αρχηγό να τους οδηγήσει στο όραμα του 2030. Είμαι ο ηγέτης της Αστυνομίας. Εγώ προχωρώ!».

Βέβαια, ο κ. Αρναούτης τόνισε σε κάποιο σημείο των τοποθετήσεών του: «Εγώ είμαι ο τελευταίος που είναι εναντίον αστυνομικών. Το επάγγελμα μου είναι αστυνομικός. Ποτέ δεν δηλώνω το βαθμό, δηλώνω αστυνομικός. Ήμουν, είμαι και θα είμαι αστυνομικός».

Ανέλυσε, μάλιστα, όλο το χρονικό από το 2019 μετά τη συμφωνία που έγινε για σταδιακή μείωση του ωραρίου των αστυνομικών από 40 ώρες εβδομαδιαίως σε 37,5 και τόνισε ότι οι 1.000 επηρεαζόμενοι αστυνομικοί θα έπρεπε να υπαχθούν στα νέα δεδομένα της εξομοίωσης του ωραρίου. «Δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων της Αστυνομίας. Αντίθετα, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής», συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης

Ήγειρε εμμέσως και θέμα σχέσεων μεταξύ των δυο συντεχνιακών σωμάτων, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος («ΙΣΟΤΗΤΑ»): «Από την πρώτη μέρα που διορίστηκα ζήτησα από τις συντεχνίες να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι (…) Οι ίδιοι να απαντήσουν γιατί δεν κάθονται όλοι μαζί. Έχω τις ημερομηνίες και τα πρακτικά». Ο κ. Τορναρίτης υπέδειξε ότι ο ΣΑΚ είναι που δεν παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι με την «ΙΣΟΤΗΤΑ».

Από την πλευρά των συνδικαλιστών, ο πρόεδρος του ΣΑΚ, Άγγελος Νικολάου, είπε πως ο σύνδεσμός του απέστειλε επιστολή στον αρχηγό Αστυνομίας στις 11/12/2025 ζητώντας συνάντηση, αλλά ο τελευταίος δεν ανταποκρίθηκε. Ανέφερε, ακόμη, ότι «η ηγεσία επέλεξε το δρόμο να αποφασίζω χωρίς διάλογο», προσθέτοντας πως επεδείχθη «έλλειψη σεβασμού» στους αστυνομικούς. Μίλησε για 384 οργανικές θέσεις αστυνομικών που πρέπει να καλυφθούν.

Όσο για τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκο Λοϊζίδη, είπε πως με το νέο ωράριο δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τις εργατοώρες των αστυνομικών (βλ. η θέση του αρχηγού είναι ότι από 2.190 ώρες ετησίως μειώνονται σε 2.085). Σε άλλο σημείο διατύπωσε τη θέση πως αν υπάρχει διάθεση από τον αρχηγό Αστυνομίας για διαβουλεύσεις σε σχέση με το νέο ωράριο, τότε η «ΙΣΟΤΗΤΑ» θα εξετάσει αμέσως το ενδεχόμενο απόσυρσης της προσφυγής που κατέθεσε στο Διοικητικό Δικαστήριο σε βάρος της σχετικής απόφασης του κ. Αρναούτη.

Στιγμή έντασης

Στιγμή έντασης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Νίκου Λοϊζίδη. Αφορμή ο χαρακτηρισμός «μπακαλίσιμος» που επιστράτευσε ο τελευταίος, αναφερόμενος στην επίμαχη απόφαση του κ. Αρναούτη. Ο αρχηγός αντέδρασε ζητώντας από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, να καλέσει τον κ. Λοϊζίδη να αποσύρει.

Ο συνδικαλιστής επιστράτευσε τότε τον χαρακτηρισμό που παραπέμπει σε «ερασιτεχνισμό». Υπήρξε νέα αντίδραση από τον αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος ξέσπασε, αναφέροντας μεγαλοφώνως: «Απαιτώ σεβασμό από όλους. Έχει 15 μέρες που με χλευάζουν. Ανέχθηκα αρκετά πράματα. Εγώ δεν είπα ψέματα για κανέναν. Και είπα αλήθειες. Αυτά τα σχόλια και ειδικά στη Βουλή να αποφεύγονται».

Πριν από την έναρξη της εξέτασης του θέματος του ωραρίου και συγκεκριμένα στις 09:00 δεκάδες αστυνομικοί απ΄ όλες τις πόλεις άρχισαν την εκδήλωση διαμαρτυρίας τους έξω από το κτήριο της Βουλής, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους με το νέο ωράριο που επηρεάζει 1.000 και πλέον μέλη της Δύναμης.

Τα μέλη του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 09:00 έξω από τις εγκαταστάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Ο πρόεδρος του Κλάδου της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ», Νίκος Λοίζίδης, μέσω τηλεβόα απέδωσε το πνεύμα με το οποίο οι συνδικαλιστές πορεύονται στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τα αρνητικά γι΄ αυτούς δεδομένα.

Είπε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να προσεγγίζονται ως αριθμοί. «Κ. αρχηγέ έλα έξω να δεις του αστυνομικούς σου Είναι εδώ. Εν τούτοι που τους έβαλες το χέρι στην τσέπη και τους έπιασες τα λεφτά», είπε, μεταξύ άλλων, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πίσω από κάθε αριθμό έχει έναν οικογενειάρχη, έχει έναν άνθρωπο με προσωπικότητα. Κ. αρχηγέ λαμβάνετε όσα λαμβάνετε -και μπράβο σας ως ηγεσία- εξαιτίας όλων αυτών εδώ που δουλεύουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή του κράτους».