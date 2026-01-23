Να δεχθεί τη συμμετοχή της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ στις Μικτές Επιτροπές Προσωπικού (ΜΕΠ και ΜΕΠΑ) καλεί η συντεχνία την ΠΑΣΥΔΥ, κατηγορώντας την ταυτόχρονα για υποκρισία.

Συγκεκριμένα, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, απαντώντας σε ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, σημειώνει ότι η ενότητα «χτίζεται με πράξεις ισοτιμίας και όχι με λογύδρια περί συνεργασίας, ενώ πίσω από κλειστές πόρτες συντηρείτε καθεστώτα αποκλεισμού».

«Αν η ΠΑΣΥΔΥ εννοεί πραγματικά, και όχι προσχηματικά, τη λέξη “συνεργασία”, τότε ιδού η Ρόδος: Την καλούμε δημόσια να αποδεχθεί ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ τη συμμετοχή της ΙΣΟΤΗΤΑΣ στις Μικτές Επιτροπές Προσωπικού (ΜΕΠ και ΜΕΠΑ). Είναι ηθικά οξύμωρο να μιλάτε για “συναδελφική αλληλεγγύη” στις ανακοινώσεις σας, αλλά να οχυρώνεστε πίσω από παρωχημένα Καταστατικά για να φιμώνετε τη φωνή αριθμού εργαζομένων που επέλεξαν ελεύθερα να εκπροσωπούνται από εμάς», προστίθεται.

Η «νομιμότητα» που επικαλείστε για το μονοπώλιό σας στη ΜΕΠ, καταρρέει μπροστά στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Άρθρα 21 και 28), στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ILO 87, 98, 151) και στο Ενωσιακό Δίκαιο. Δεν μπορείτε να ευαγγελίζεσθε τον εκσυγχρονισμό των Φυλακών, όταν εσείς οι ίδιοι αρνείστε τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλισμού, επιβάλλοντας ένα καθεστώς «θεσμικής ασφυξίας» στους συναδέλφους. Η ΙΣΟΤΗΤΑ δεν ζητά χάρη. Απαιτεί την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του πλουραλισμού, όπως επιτάσσει η Δημοκρατία, συνεχίζει.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει πως αυτός ο αποκλεισμός δεν είναι τυχαίος, αλλά το «όπλο» του εκβιασμού. «Καταγγέλλουμε ότι γυρίζετε το προσωπικό και τους πιέζετε να ξεγραφτούν από την ΙΣΟΤΗΤΑ με το εκβιαστικό επιχείρημα ότι “δεν είμαστε στη ΜΕΠ”. Η πολιτική ηγεσία του τόπου φέρει ΑΚΕΡΑΙΑ την ευθύνη γι’ αυτό το συνεχιζόμενο σκάνδαλο, καθώς ανέχεται και συντηρεί πρακτικές που μετατρέπουν τη συνδικαλιστική ελευθερία σε καθεστώς φόβου και συναλλαγής», αναφέρει.

Συνεχίζει λέγοντας πως «όσον αφορά την ιστορία που επικαλείστε, ας μιλήσουμε με γεγονότα και όχι με γενικόλογες αναφορές στο 1920. Η αξιοπιστία κρίνεται στα δύσκολα και εκεί η ΠΑΣΥΔΥ ήταν ηχηρά απούσα.

Το 2022, κατά τη διάρκεια της ιστορικής απεργίας διαρκείας των 17 ημερών για το Ειδικό Επίδομα, η ΠΑΣΥΔΥ έλαμψε δια της απουσίας της. Όταν τα μέλη της ΙΣΟΤΗΤΑΣ βρίσκονταν στο δρόμο, έξω από το Προεδρικό και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών, διεκδικώντας με κόστος τα αυτονόητα για ΟΛΟΥΣ τους Δεσμοφύλακες, εσείς επιλέξατε την τακτική των χωριστών συναντήσεων και των συμβιβασμών, γυρίζοντας την πλάτη στον αγώνα της πρώτης γραμμής.

Το 2023, όταν η Πολιτεία πρόκρινε την καταστροφική λύση των «μπαλωμάτων» και τη μετατροπή της Ανοικτής Φυλακής σε Κλειστή, εσείς σπεύσατε να «χαιρετίσετε» την απόφαση ως μέτρο απάμβλυνσης. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ήταν αυτή που φώναξε «ΟΧΙ», προειδοποιώντας για τον υπερπληθυσμό που σήμερα βιώνουμε. Η δική σας στάση έδωσε το «συγχωροχάρτι» στην κρατική ολιγωρία.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ στηρίζει κάθε προσπάθεια του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, για ουσιαστική μεταρρύθμιση. Όμως, η στήριξη αυτή θα είναι ειλικρινής και κριτική, όχι μια λευκή επιταγή σιωπής όπως επιδιώκει η ΠΑΣΥΔΥ. Δεν “τορπιλίζουμε” την ενότητα, αποκαλύπτουμε την υποκρισία σας για τα μάτια του Υπουργού και των συμπολιτών μας».

«Αποδεικνύεστε κατώτεροι των περιστάσεων και εντελώς αναξιόπιστοι. Αν θέλετε πραγματικά το καλό του προσωπικού, σταματήστε να οχυρώνεστε πίσω από καταστατικά που εξυπηρετούν μόνο τα εγωιστικά συμφέροντά σας. Μέχρι τότε, κάθε αναφορά σας σε «ενότητα» θα αποτελεί απλώς ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που προσβάλλει τη νοημοσύνη των Δεσμοφυλάκων και των συμπολιτών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.