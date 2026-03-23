Ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ, με τη στήριξη των συνταξιούχων της ΣΕΚ και της ΕΚΥΣΥ, εκφράζει έντονη αντίδραση στην προοπτική αναπομπής του νόμου που ψήφισε η Βουλή στις 5 Μαρτίου 2026 και ο οποίος τροποποιεί τους περί Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 έως 2023.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να αναπέμψει τον νόμο, έπειτα από πιέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, παρότι αυτός εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από τη Βουλή, με μόλις μία αρνητική ψήφο, ύστερα από κοινοβουλευτική διαδικασία που διήρκεσε τρία χρόνια.

Όπως σημειώνεται, με την αναπομπή αναμένεται να ζητηθεί η αφαίρεση της πρόνοιας που υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν γραπτή αιτιολόγηση όταν αρνούνται να ασφαλίσουν για πρώτη φορά πρόσωπα για ευθύνη έναντι τρίτου.

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν την ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς η ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτου είναι υποχρεωτική δια νόμου. Όπως αναφέρουν, εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν αιτήσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, τότε οι επηρεαζόμενοι πολίτες κινδυνεύουν είτε να μείνουν χωρίς δυνατότητα μετακίνησης είτε να εξωθηθούν στην παράνομη οδήγηση χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην ανεπάρκεια των δημόσιων συγκοινωνιών στην Κύπρο, στοιχείο που, κατά την άποψή τους, καθιστά ακόμη πιο σοβαρές τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης για όσους δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλιση.

Ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ καλεί όλους τους βουλευτές που είχαν υπερψηφίσει τον νόμο να μην αποδεχθούν αλλαγές στη σχετική πρόνοια και να διατηρήσουν το υφιστάμενο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι αυτό προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών.

Την ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ προσυπογράφουν οι συνταξιούχοι της ΣΕΚ και της ΕΚΥΣΥ.