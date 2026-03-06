Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής νέα νομοθεσία που θέτει περιορισμούς στις ασφαλιστικές εταιρείες ως προς την επιβολή αυξήσεων στα ασφάλιστρα ευθύνης έναντι τρίτου για ηλικιωμένους οδηγούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Συνταξιούχων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Η ρύθμιση προέκυψε έπειτα από πρόταση νόμου της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, η οποία εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Κοινοβούλιο, μετά από προσπάθειες που διήρκησαν περισσότερο από τρία χρόνια.

Περιορισμοί στις ασφαλιστικές εταιρείες

Με τη νέα νομοθεσία τίθεται τέλος στην πρακτική ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών να επιβάλλουν υπέρογκες αυξήσεις ή να αρνούνται την ασφάλιση ηλικιωμένων οδηγών, ακόμη και όταν αυτοί κατέχουν έγκυρη άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου, η ηλικία δεν μπορεί πλέον να αποτελεί το μοναδικό ή αποκλειστικό κριτήριο για την άρνηση σύναψης ή ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή για αύξηση του ασφαλίστρου, χωρίς προηγουμένως να παρέχεται γραπτή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στον επηρεαζόμενο οδηγό.

Δικαίωμα υποβολής παραπόνων

Οι οδηγοί που θεωρούν ότι επηρεάζονται από αποφάσεις ασφαλιστικών εταιρειών θα μπορούν να υποβάλουν παράπονο στον ασφαλιστή τους και, εάν δεν ικανοποιηθούν, να προσφύγουν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ή να καταγγείλουν την υπόθεση στον Έφορο Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της νομοθεσίας, ο Έφορος Ασφαλίσεων έχει τη δυνατότητα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο έως €10.000.

Κάλεσμα για εφαρμογή της νομοθεσίας

Ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. καλεί τα μέλη του να βρίσκονται σε εγρήγορση από τη στιγμή που η νέα νομοθεσία δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε να απαιτούν την εφαρμογή της όπου αυτό χρειάζεται.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει ευχαριστίες προς τους βουλευτές που στήριξαν τη νομοθετική ρύθμιση και ιδιαίτερα προς την Αλεξάνδρα Ατταλίδου, για την πρωτοβουλία κατάθεσης της πρότασης νόμου.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση των απαραίτητων οδηγιών και συστάσεων για την ομαλή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.