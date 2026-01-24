Συγκινεί η φωτογραφία που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Ανδρέας Κεττής, από το περιστατικό πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Στο στιγμιότυπο, μέλος της Υπηρεσίας μεταφέρει με ασφάλεια το σκυλάκι της οικογένειας σε ασφαλή χώρο, μια πράξη που – όπως σημειώνει και ο ίδιος ο κ. Κεττής – υπενθυμίζει πως ο σεβασμός και η φροντίδα για κάθε ζωντανό πλάσμα είναι δείγμα ανθρωπιάς.

Χαρακτηριστική φωτογραφία από το πιο πάνω περιστατικό. Το μέλος μας μεταφέρει με ασφάλεια το σκυλάκι σε ασφαλή χώρο . Η πράξη του υπενθυμίζει πως ο σεβασμός και η φροντίδα για κάθε ζωντανό πλάσμα είναι δείγμα ανθρωπιάς. pic.twitter.com/ukcua2KzmZ January 24, 2026

Υπενθυμίζεται πως, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πυρκαγιά σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα, με οκτώ συνολικά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά, να μεταφέρονται στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή. Τρία μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και μικρό παιδί, εξήλθαν από το διαμέρισμα μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

Όπως αναφέρεται, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν τόσο στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά όσο και σε άλλα διαμερίσματα στους ανώτερους ορόφους, λόγω μεταφοράς καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με χρήση σωλήνων νερού και είσοδο των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπνευστικές συσκευές.

Τα οκτώ άτομα οδηγήθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Εκ πρώτης όψεως, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό, ενώ αναμένονται οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.