Φωνάζουν για όλους τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, διαμαρτυρόμενα, για άλλη μια φορά, για τη στασιμότητα που, όπως υποστηρίζουν, παρατηρείται στην προώθηση λύσεων στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την έλλειψη νοσηλευτών.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας, άρχισε νέο γύρο συσκέψεων σε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθούν λύσεις που θα γίνουν αποδεκτές, αυτή τη φορά και από τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές, οι οποίοι βάσει των τοποθετήσεων τους εντός και εκτός Βουλής, δεν συμφωνούν με τα όσα έχουν προταθεί.

Χθες, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη σύσκεψη υπό τη διεύθυνση νοσηλευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου και έχει προγραμματιστεί δεύτερη σύσκεψη για τις 6 Φεβρουαρίου, με στόχο να υπάρξει κατάληξη και οι δύο τροποποιήσεις της νομοθεσίας που είχαν απορριφθεί την περασμένη Πέμπτη από τους νοσηλευτές, με αποτέλεσμα την παράκληση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας για νέα διαπραγμάτευση, ώστε να τεθούν εκ νέου υπό συζήτηση στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου.

Η απόρριψη των τροποποιήσεων της νομοθεσίας που ετοίμασε το υπουργείο Υγείας προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την οργή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, να καλεί «όλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Περιμέναμε να ψηφιστεί από τη Βουλή η τροποποίηση προκειμένου να μπορέσουμε πρώτα απ’ όλα να εργοδοτήσουμε αποφοίτους κυπριακών σχολών, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν και πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και σήμερα τους έχουμε στα νοσηλευτήρια ως βοηθούς θαλάμου και φροντιστές υγείας, επειδή δεν κατέχουν μεταπτυχιακό. Υποτίθεται ότι όλοι συμφώνησαν ότι η υποχρέωση για μεταπτυχιακό, η οποία δεν υπάρχει για τους Κύπριους αποφοίτους των ίδιων σχολών, πρέπει να καταργηθεί. Με την εξέλιξη στη Βουλή καθυστερεί και αυτό, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να συνεχίζεται χωρίς λόγο».

Όπως ανέφερε ο κ. Παντελίδης, «περιμέναμε να ψηφιστεί η τροποποίηση ώστε να μπορούμε να εργοδοτήσουμε νοσηλευτές από τρίτες χώρες με την προϋπόθεση της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Απορρίφθηκε από τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές, κάποιοι, μάλιστα, έθεσαν και θέματα νόμιμης εργοδότησης τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν νοσηλευτές στα νοσοκομεία να εργαστούν παράνομα. Αυτή τη στιγμή, καθυστερούμε με ένα νέο διάλογο». Στην πραγματικότητα, πρόσθεσε, «δεν τίθεται θέμα διαλόγου και νέας διαπραγμάτευσης. Δεν γίνεται διάλογος. Μόνο απορρίπτονται όλες οι εισηγήσεις που υποβάλλουμε. Δυστυχώς, όσο καθυστερούμε, τόσο πλησιάζει η στιγμή που θα αρχίσουν να κλείνουν κλίνες στα νοσηλευτήρια και όταν γίνει αυτό θα αναμένουμε από όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Νοσηλευτικής με μακροσκελές υπόμνημα του εξέφραζε την έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που, όπως υποστηρίζει, θα προκύψουν, εάν εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις που έχουν προταθεί από το υπουργείο Υγείας και αφορούν τον τρόπο εργοδότησης ξένων υπηκόων από νοσηλευτήρια της Κύπρου. «Θεωρούμε ότι η εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες και η εγγραφή τους στο Μητρώο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εγγραφής, αλλά χωρίς να διαθέτουν άδεια παραμονής και εξασφαλισμένη εργασία, θα τους δίνει αυτόματα το δικαίωμα να εργαστούν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με καλύτερες συνθήκες εργασίας και απολαβές από την Κύπρο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα του το Συμβούλιο Νοσηλευτικής προσθέτοντας ότι αυτό, «ενδέχεται να μετατρέψει την Κύπρο σε ενδιάμεσο σταθμό μετακίνησης νοσηλευτών προς τις ευρωπαϊκές χώρες δημιουργώντας φαινόμενο “εμπορίου” νοσηλευτών».