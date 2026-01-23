Πριν καν αρχίσει η συζήτηση, έληξε. Οι έντονες διαφωνίες των φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές στις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας με στόχο την εξεύρεση νοσηλευτικού προσωπικού, υποχρέωσαν την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας να αναβάλει τη συζήτηση και να επιστρέψει το νομοσχέδιο στο Υπουργείο για νέο γύρο διαβουλεύσεων.

Η εμπλοκή αυτή μάλιστα, έρχεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που από τον περασμένο Ιούλιο διαμαρτύρονται υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν νοσηλευτές, αναμένουν λύσεις από τον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, με τη μεταξύ τους συνάντηση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας, που θα συζητούσε χθες, επί της αρχής, η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας έχουν στόχο την άρση των περιορισμών που σήμερα υπάρχουν στην εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση πάντα ότι οι νοσηλευτές αυτοί θα κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Αν και οι διαφωνίες των φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές δεν έπεσαν ως κεραυνός εν αιθρία, ο διάλογος των περασμένων μηνών, τόσο υπό τον τέως, όσο και υπό τον νυν υπουργό Υγείας, οδήγησε το υπουργείο Υγείας στην ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου το οποίο και κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα υπομνήματα ωστόσο που κατατέθηκαν από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής, αλλά και τις συντεχνίες, δεν άφηναν περιθώρια για συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής, αφού στην ουσία απορρίπτουν σχεδόν στο σύνολό τους τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές.

«Θεωρούμε ότι η εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες και η εγγραφή τους στο μητρώο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εγγραφής, αλλά χωρίς να διαθέτουν άδεια παραμονής και εξασφαλισμένη εργασία θα τους δίνει αυτόματα το δικαίωμα να εργαστούν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με καλύτερες συνθήκες εργασίας και απολαβές από την Κύπρο», ανέφερε στο υπόμνημά του το Συμβούλιο Νοσηλευτικής προσθέτοντας ότι αυτό, «ενδέχεται να μετατρέψει την Κύπρο σε ενδιάμεσο σταθμό μετακίνησης νοσηλευτών προς τις ευρωπαϊκές χώρες δημιουργώντας φαινόμενο “εμπορίου” νοσηλευτών».

Επιπλέον, «τίθεται το ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης του λευκού ποινικού μητρώου που θα προσκομίζει ο αιτητής, από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή στο μητρώο».

«Θεωρούμε ότι η εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για αύξηση του αριθμού των φοιτητών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στα πανεπιστήμια της Κύπρου», αναφέρει το Συμβούλιο υποστηρίζοντας ότι «η εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες δεν αποτελεί την κατάλληλη λύση στο πρόβλημα της εξεύρεσης νοσηλευτικού προσωπικού».

Σε ανάλογο ύφος και το υπόμνημα της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, η οποία υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι «ο πραγματικός σκοπός της τροποποίησης δεν είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών αλλά η διευκόλυνση της καθόδου νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες με χαμηλότερο κόστος».

«Μια τέτοια εξέλιξη θα στείλει ένα εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στους νέους μας υποσκάπτοντας το ενδιαφέρον για το επάγγελμα».

Η ΠΑΣΥΝΟ κάνει λόγο για «πλασματική έλλειψη» νοσηλευτών η οποία, όπως αναφέρει, «θα μετατραπεί σε μια μη αναστρέψιμη πραγματικότητα εάν συνεχιστούν οι ίδιες λανθασμένες πολιτικές προσέγγισης του θέματος».

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, συμφωνούν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.

Η χθεσινή εξέλιξη ωστόσο μάλλον θα οδηγήσει σε νέο γύρο δημόσιων διαφωνιών και αντιπαραθέσεων, καθώς ούτε και από πλευράς ιδιωτών φαίνεται να υπάρχει διάθεση για υποχωρήσεις.

Συμφωνία φαίνεται να υπάρχει μόνο στη διαγραφή της απαίτησης για κατοχή μεταπτυχιακού από νοσηλευτές τρίτων χωρών που αποφοιτούν από τις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου.