Απροειδοποίητη επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα στο Νοσοκομείο Πάφου ο νέος Υπουργός Υγείας. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του νέου υπουργού στο κρατικό νοσηλευτήριο της Πάφου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και στόχο είχε να δει σε πραγματικές συνθήκες την λειτουργία της μονάδας.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης περιηγήθηκε στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και ενημερώθηκε από την διεύθυνση και τους λειτουργούς των διαφόρων τμημάτων για την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τα έργα επέκτασης του ΤΑΕΠ και για τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων για βελτιώσεις σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου Πάφου.

Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος συνοδευόταν στην επίσκεψη του από τον βουλευτή Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη, ενημερώθηκε επιπρόσθετα για την άμεση αναγκαιότητα της έλευσης γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, για την καθυστέρηση που καταγράφεται στο θέμα της επαναλειτουργίας του κυλικείου του νοσοκομείου, καθώς επίσης και για την αναγκαιότητα της άμεσης προκήρυξης της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η αποφασισθείσα αυτονόμηση του Νοσοκομείου Πάφου από το Νοσοκομείο Λεμεσού.